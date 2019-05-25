Павел Казарин
Эпоха хаоса
Андерс Аслунд
С чего начать Зеленскому?
Дмитрий Бондар
Sweet home. Каково это — жить в частном доме в США
Борис Херсонский
«Армія, Мова, Віра». Что с ними будет?
Спецтема: Выборы в Раду Зеленский — новый президент

Зеленский на открытии антинаркотического лагеря: «Государство должно обращать внимание на борьбу с зависимостями»

Вчера, 20:58
1146
Цей матеріал також доступний українською
Зеленский на открытии антинаркотического лагеря: «Государство должно обращать внимание на борьбу с зависимостями» - фото

Пресс-служба АП

Зеленский поддержал борьбу с зависимостями

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости внимания со стороны государства к ассоциациям, которые занимаются зависимыми людьми.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Я своим приездом хочу засвидетельствовать, что государство должно обращать внимание на этот вопрос. Все, а прежде всего — политики, должны поддерживать, приезжать, интересоваться, какие есть проблемы, должны показывать, что они не безразличны к таким ассоциаций, к этому вопросу в целом», — заявил Зеленский на открытии ХІ спортивно-терапевтического лагеря Международной антинаркотической ассоциации

По словам президента, для решения проблемы наркотической и алкогольной зависимостей государство «на законодательном уровне должно оказывать большую поддержку ассоциациям, которые занимаются зависимыми людьми, защищать молодежь и других украинцев от алкоголизма и наркомании, сформировать четкий план мероприятий для решения этих проблем».

По результатам выборов президента Украины, которые состоялись 31 марта и 21 апреля, победил шоумен Владимир Зеленский. Он набрал более 73% голосов избирателей. Это рекордный уровень поддержки в истории Украины.

Инаугурация президента прошла 20 мая.

Теги:   Наркотики Владимир Зеленский

Спецтема   Зеленский — новый президент

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Политика

Вчера, 10:42

img
Выборы в Раду. Виталий Кличко рассказал о планах УДАРа и не стал отрицать, что партию может возглавить его брат
Теннис

Вчера, 19:34

img
Новый трофей Ястремской. Украинка выиграла престижный турнир во Франции — видео
Политика

Вчера, 07:44

img
Общественный люстрационный комитет подал иск против Зеленского

ТОП 3

Политика

24 мая, 14:00

img
Разберем на запчасти. Уволенный Зеленским чиновник заявил об угрозах
45957
Политика

24 мая, 07:00

img
Кто нанес «смертельный удар» Порошенко: главное из интервью Коломойского
32775
Политика

24 мая, 07:58

img
Тимошенко раскритиковала идею референдума о примирении с РФ
20081