Зеленский на открытии антинаркотического лагеря: «Государство должно обращать внимание на борьбу с зависимостями» Вчера, 20:58 1146 Цей матеріал також доступний українською Пресс-служба АП Зеленский поддержал борьбу с зависимостями Пресс-служба АП

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости внимания со стороны государства к ассоциациям, которые занимаются зависимыми людьми.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Я своим приездом хочу засвидетельствовать, что государство должно обращать внимание на этот вопрос. Все, а прежде всего — политики, должны поддерживать, приезжать, интересоваться, какие есть проблемы, должны показывать, что они не безразличны к таким ассоциаций, к этому вопросу в целом», — заявил Зеленский на открытии ХІ спортивно-терапевтического лагеря Международной антинаркотической ассоциации

По словам президента, для решения проблемы наркотической и алкогольной зависимостей государство «на законодательном уровне должно оказывать большую поддержку ассоциациям, которые занимаются зависимыми людьми, защищать молодежь и других украинцев от алкоголизма и наркомании, сформировать четкий план мероприятий для решения этих проблем».

По результатам выборов президента Украины, которые состоялись 31 марта и 21 апреля, победил шоумен Владимир Зеленский. Он набрал более 73% голосов избирателей. Это рекордный уровень поддержки в истории Украины.

Инаугурация президента прошла 20 мая.