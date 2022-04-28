Война глазами Зеленского. Обложка Time с портретом украинского президента и большой репортаж из его офиса — перевод 28 апреля, 21:45 Цей матеріал також доступний українською Обложка журнала Time (Фото:Alexander Chekmenev; коллаж НВ)

Корреспондент американского издания Time Саймон Шустер в апреле провел две недели в Офисе президента Украины. В очередном выпуске еженедельника вышла его статья Внутри мира Зеленского с эксклюзивными подробностями о быте и работе руководителей воюющей Украины.



Владимир Зеленский уже второй раз появился на обложке Time. Впервые это произошло в декабре 2019 года. Заглавную статью номера Человек на раздорожье также написал Саймон Шустер. Он предсказывал, что украинскому актеру, недавно избранному на пост главы государства, предстоит столкнуться с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы достичь одной из своих основных заявленных целей — прекратить войну на Донбассе.

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На этот раз Шустер имел возможность наблюдать за происходящим в резиденции Зеленского, превращенной в укрепленное убежище, и составить впечатление о трансформации популярного комика и неопытного политика в президента военного времени, чья страна отражает нападение агрессивного врага.

Приводим выдержки из публикации Time.

О первом дне войны

«Это было громко. Звучали взрывы», — вспоминает Владимир Зеленский о ранних утренних часах 24 февраля. Он с женой Еленой разбудил 17-летнюю дочь и девятилетнего сына, чтобы вывезти их из дома. Военные сообщили, что российские ударные группы десантировались в Киеве, чтобы убить или захватить президента и его семью. Воспоминания о том дне «фрагментарны», сказал президент Саймону Шустеру.

Зеленский и некоторые его соратники перевезли родных на Банковую, но стало понятно, что это не самое безопасное место.

«С наступлением вечера вокруг правительственного квартала вспыхнула перестрелка. Охранники выключили свет в комплексе и принесли Зеленскому и примерно десятку его помощников бронежилеты и автоматы. Лишь немногие из них умели обращаться с оружием», — говорится в статье. По словам советника главы ОП Алексея Арестовича, российские войска предприняли две попытки штурма резиденции. Зеленский позже подтвердил, что его жена и дети в то время все еще находились там, пишет Time.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук был одним из первых, кто в тот день встретился с президентом. «В его глазах не было страха, — вспоминает он. — Был вопрос: как такое могло случиться?» В течение нескольких месяцев Зеленский преуменьшал предупреждения из Вашингтона о том, что Россия собирается совершить вторжение. Осознав, что разразилась полномасштабная война, он не мог понять до конца, что это значит. «Возможно, это прозвучит расплывчато или напыщенно, но мы почувствовали, что порядок в мире рушится», — признался Стефанчук американскому журналу.

От американцев и британцев поступили предложения эвакуировать президента и его окружение. Идея заключалась в том, чтобы помочь создать правительство в изгнании, например, в восточной Польше. Никто из советников Зеленского не припоминает, чтобы он всерьез рассматривал эти предложения, отметил журналист.

Телохранители Зеленского также призвали его немедленно покинуть резиденцию. Некоторые дома находятся достаточно близко от нее, чтобы бросить гранату в окно или совершить выстрел из снайперской винтовки. «Место открытое, — говорит Арестович. — У нас не было даже бетонных блоков, чтобы перекрыть улицу».

За пределами столицы президента ждал защищенный бункер, оборудованный для того, чтобы выдержать длительную осаду. Зеленский отказался туда ехать.

Жизнь поменялась

На вторую ночь вторжения, когда украинские силы сражались с россиянами на улицах столицы, президент решил выйти во двор и снять видеообращение на телефон. «Мы все здесь», — сказал Зеленский после переклички стоящих рядом с ним топ-чиновников.

«Но когда 25 февраля он разместил 40-секундный ролик, ощущение единства, на которое он рассчитывал, было слегка обманчивым. Зеленский был встревожен количеством сбежавших чиновников и офицеров. Он не прибегнул ни к угрозам, ни к ультиматумам. Если людям нужно было время, чтобы эвакуировать свои семьи, он это позволял. Затем попросил их вернуться на свои посты. Большинство из них так и поступили», — говорится в статье.

С того дня и до сих пор Офис президента работает в условиях изоляции. Команда Зеленского в основном наблюдает войну так же, как и весь мир, заметил Саймон Шустер: через экраны гаджетов. «Кадры боев и ракетных обстрелов, как правило, появлялись в социальных сетях до того, как военные успевали проинформировать Зеленского об этих событиях. Президенту и его сотрудникам было свойственно собираться в бункере вокруг телефона или ноутбука, сокрушаясь от кадров разрушений городов или радуясь удару беспилотника по российскому танку», — пишет Time.

Зеленский на встрече с иностранными СМИ, 1 марта 2022 года / Фото: Пресс-служба президента Украины

Со временем президент и советники все чаще начали подниматься из подземного укрытия на этажи администрации. Здание остается «коконом из сусального золота и роскошной мебели», который в команде Зеленского находят угнетающим. «По крайней мере, если офис разбомбят, нам больше не придется смотреть на все это», — пошутил один из собеседников Time.

Михаил Подоляк, один из ближайших советников президента, отказался забаррикадировать мешками окна в своем кабинете. Он даже не задергивает шторы, удивился Шустер. «Мы спускаемся вниз, когда слышим сирены воздушной тревоги. Но это мой кабинет. Мне здесь нравится», — пояснил он.

Выйти наружу

В начале марта, когда россияне обстреливали и все еще пытались окружить столицу, президент тайно выехал из резиденции в сопровождении двух соратников и небольшой группы телохранителей. «Мы приняли решение на ходу», — рассказал глава ОП Андрей Ермак. Камер не было, и некоторые из ближайших помощников Зеленского узнали о поездке почти два месяца спустя, когда он упомянул об этом в интервью Time.

«Зеленский впервые увидел последствия боевых действий вблизи. Его поразил размер воронки, образовавшейся в результате взрыва на дороге. Когда они остановились, чтобы поговорить с украинскими военными на блокпосту, телохранители Зеленского, по его словам, „сходили с ума“. У президента не было веских причин находиться так близко к российским позициям», — полагает Шустер.

Через несколько дней Зеленский отправился в поездку, которую помощники окрестили «борщевой». На КПП глава государства повстречал мужчину, который каждый день приносил солдатам свежую кастрюлю борща. «Он сказал мне, как сильно ненавидит русских», — вспоминает Зеленский.

Но такие выезды были редкостью. Дни Зеленского превратились в череду заявлений, встреч и интервью, обычно — через экран ноутбука или телефона. Перед ежевечерним обращением к нации Зеленский проговаривает темы со своим штабом. «Очень часто спрашивают, кто спичрайтер Зеленского, — говорит советник по коммуникациям Даша Заривна. — Главный — он сам. Он работает над каждой строчкой».

Зеленский выступает по видеосвязи в парламенте Южной Кореи, 11 апреля 2022 года / Фото: Chung Sung-Jun/Pool via REUTERS

В течение марта и начала апреля Зеленский в среднем произносил по одной речи в день, выступая подряд на таких разных площадках, как парламент Южной Кореи, Всемирный банк или церемония вручения премии Грэмми. «Постоянная спешка, связанная со срочностью задач и постоянно возникающими чрезвычайными ситуациями, ошеломляла команду, растягивая время до состояния, которое один из консультантов президента назвал галлюциногенным: дни кажутся часами, а часы — днями», — отмечает Шустер.

Буча и Краматорск

На 40-й день вторжения Зеленский совершил еще одну поездку за пределы резиденции, на этот раз в присутствии прессы. Он посетил Бучу, пригород Киева, где российские войска убили сотни мирных жителей.

По словам президента, тела были разбросаны по городу, «людей находили в бочках, подвалах, задушенных, замученных». Некоторые лежали на улицах несколько дней. Когда Зеленский и его команда осознали последствия зверств оккупантов, ужас сменился яростью. «Мы хотели отменить все мирные переговоры, — рассказал в беседе с Time Давид Арахамия, которого Зеленский выбрал для контактов с россиянами. — Я с трудом мог смотреть им в лицо».

8 апреля российские ракеты попали в железнодорожный вокзал в Краматорске, где собрались тысячи женщин и детей в надежде попасть на эвакуационные поезда.

Зеленскому отправили фотографии с места происшествия. Одна поразила его — женщина, которой взрывом оторвало голову. «На ней была яркая запоминающаяся одежда», — говорит он. Этот образ преследовал его весь день, когда он присутствовал на одном из самых важных совещаний за время войны. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приехала в Киев на поезде, чтобы предложить Украине ускоренный путь к членству. Этой возможности страна ждала десятилетиями. Но Зеленский не мог перестать думать о женщине без головы.

Когда он поднялся на подиум вместе с фон дер Ляйен, то не смог набраться решимости, чтобы упомянуть о ракетной атаке в своем выступлении. «Это был один из тех случаев, когда руки и ноги тебя слушаются, а голова нет. Потому что мыслями я был там, на станции, а присутствовать нужно было здесь», — сказал Зеленский Шустеру.

Тяжелые ночи

По ночам Зеленский просматривает сообщения на телефоне, рассказал журналист. Многие — от военных, которые снова и снова просят у него больше оружия. Так, почти каждую ночь президент общается с командиром 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергеем Волынским, который вместе с бойцами находится в подземных бункерах на сталелитейном заводе в осажденном Мариуполе.

Президент признался Шустеру, что подолгу лежит без сна, вспоминая пережитый день: «Это бессмысленно. Вроде та же самая повестка дня. Я вижу, что на сегодня все сделано. Но пересматриваю несколько раз и чувствую, что что-то не так. Меня мучает совесть. Я позволю себе поспать, и что? Что-то происходит прямо сейчас».

Усталость делает Зеленского более прямолинейным, а его заявления могут показаться оскорбительными, например, когда он посоветовал ООН самораспуститься или отказал в визите президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру.

По словам Арестовича, когда Зеленский вымотан, с него слетает актерская маска: «Уставшим он не может играть. Он может только высказывать свое мнение. Когда он — это он, это производит сильнейшее впечатление о нем как о честном и гуманном человеке».

Большая битва

Отъезд корреспондента Time из Киева пришелся на 19 апреля, когда Зеленский объявил о начале решающего сражения за Донбасс. Утром глава государства провел видеоконференцию с генералами армии и руководством разведки, уточняя ситуацию на фронте. «В некоторых точках на востоке происходит просто безумие», — сказал он Шустеру после совещания.

Журналист заметил, что даже внешне Зеленский сильно изменился. На его лице появились новые морщины, и он больше не ищет глазами своих советников, обдумывая ответ на вопрос. «Я стал старше. Постарел от всей этой мудрости, которой никогда не желал. Это связано с количеством погибших людей и пытками, учиненными российскими солдатами. Такая вот мудрость. Честно говоря, никогда не ставил целью получить эти знания», — сказал он.

Шустер спросил, сожалеет ли Зеленский о выборе, который сделал три года назад, собираясь баллотироваться на пост президента. «Ни секунды», — парировал он.

«Он не знает, чем закончится война и как история опишет его место в ней. В данный момент он знает только то, что Украине нужен президент военного времени. И именно эту роль он намерен сыграть», — подытожил автор репортажа.

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