Зеленский и шоу из США в подземке Киева. Как украинский президент давал в метро интервью американцу Дэвиду Леттерману — репортаж НВ 4 ноября, 21:49 Эксклюзив НВ Зеленский дал интвью американскому ведущему Девиду Леттерману (Фото:Netflix)

Под свист сквозняков и шум вагонов метро Владимир Зеленский поведал знаменитому американскому ведущему Дэвиду Леттерману о смерти Путина и конце войны, а также рассказал анекдот о потерях россиян.

В конце октября в Киеве президент Владимир Зеленский имел возможность поговорить со своим бывшим коллегой: в столицу Украины пожаловал знаменитый американский ведущий телевизионного The Late Show Дэвид Леттерман.

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75-летний гость сначала прогулялся по киевскому центру, затем выступил со стендапом в одном из столичных клубов. А после спустился в метро и приступил к главной части своего украинского вояжа — съемкам очередного эпизода шоу «Мой следующий гость не нуждается в представлении…» для Netflix.

На этот раз в представлении Леттермана не нуждался президент Украины Владимир Зеленский.

Корреспондент НВ оказался одним из сотни гостей съемок шоу, которые прошли непосредственно на станции метро Майдан Независимости.

Визит американского комика в Киев заранее не анонсировался по соображениям безопасности, рассказал НВ один из украинских организаторов съемок: Леттерман опасался ракетного обстрела со стороны россиян или же покушения на убийство.

За многолетнию карьеру Леттерман нажил себе немало врагов, среди которых оказались даже члены Аль-Каиды. Исламисты обещали прикончить ведущего после того, как тот, озвучивая новость о ликвидированном лидере террористической сети Ильясе Кашмире, средним пальцем провел себе по горлу.

Но нетолерантные шутки, эпатаж и высмеивание голливудских звезд на глазах миллионов американцев сделали из Леттермана весьма богатого и успешного человека. Его состояние оценивают в $400 млн, он восемь раз становился обладателем статуэтки Эмми и других престижных премий в США.

Леттерман имеет репутацию бескомпромиссного собеседника. А потому НВ поинтересовался у стоявшего неподалеку от установленной посреди станции метро сцены и слегка напряженного пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова, знает ли его шеф вопросы, которые будет озвучивать американский гость?

«Да вы что! — взмахнув руками, еще больше разволновался Никифоров. — Это же Америка. Свобода слова. О согласовании и речи не могло быть».