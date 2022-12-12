«Боится смерти». Зеленский считает, что Путин не рискнет применить ядерное оружие

12 декабря, 18:02
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Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Президент Владимир Зеленский ответил, есть ли угроза ядерного удара со стороны российского диктатора Владимира Путина.

В интервью Дэвиду Леттерману для его шоу Мой следующий гость не нуждается в представлении на Netflix глава украинского государства сказал, что, по его мнению, Путин «боится смерти и любит жизнь».

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«Я видел его, и я видел его желание жить — он очень любит эту жизнь. Он даже сидит за длинным столом, боится заболеть COVID или еще чем-то… Я не уверен, что он готов применить ядерное оружие. Потому что он понимает, что если он применит, то следующие шаги могут быть от любого государства именно к нему. Лично к нему», — считает Зеленский.

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7 декабря российский диктатор заявил, что угроза ядерной войны «нарастает».

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В украинской разведке в сентябре заявляли, что считают угрозу применения Россией тактического ядерного оружия против Украины «очень высокой». В то же время, по мнению главы ГУР Кирилла Буданова, в ближайшее время Россия не нанесет ядерный удар.

https://www.youtube.com/embed/X_p47SRMMmY
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Владимир Путин Ядерное оружие Ядерная угроза Владимир Зеленский Ядерный шантаж Netflix Дэвид Леттерман

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