Зеленский — в Нью-Йорке: Мне известно о попытках заключить теневые сделки за кулисами 19 сентября, 22:03 Владимир Зеленский на Генассамблее ООН в Нью-Йорке (Фото:REUTERS/Mike Segar)

Президент Владимир Зеленский во время выступления на 78-й сессии Генассамблеи ООН во вторник, 19 сентября, призвал мировое сообщество не пытаться заключать закулисные сделки и вместе работать над реализацией украинской формуле мира.

Глава государства сказал, что украинская формула мира уже стала основой для обновления существующей архитектуры безопасности, ее поддержали более 140 стран и международных организаций. В среду Зеленский озвучит на специальном заседании Совбеза ООН предложения, как «восстановить действие Устава ООН и гарантировать полную силу миропорядка, основанного на правилах».



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Президент подчеркнул, что у мира впервые в современной истории есть реальный шанс остановить агрессию на условиях страны, которая подверглась атаке. Он призвал участников Генассамблеи ООН вместе готовить глобальный саммит мира.

«Мне известно о попытках заключить какие-то теневые сделки за кулисами. Злу нельзя доверять. Спросите Пригожина, стоит ли доверять обещаниям Путина. Пожалуйста, услышьте меня. Пусть единство решает все открыто», — сказал он.

18 сентября Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской прибыли в Нью-Йорк на 78-ю Генассамблею ООН. Кроме выступления на Генассамблее, участия в Совбезе ООН и ряда двусторонних переговоров, Зеленский также встретится с президентом США Джо Байденом и лидерами Конгресса в Вашингтоне.

У первой леди запланированы несколько выступлений на полях Генассамблеи ООН, переговоры с гендиректором ВОЗ, встреча с семьей Клинтонов и открытие вместе с ЮНЕСКО выставки, посвященной разрушению украинского культурного наследия.