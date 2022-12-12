Зеленский в обращении к G7 назвал три шага, которые ускорят наступление мира 12 декабря, 21:15 Владимир Зеленский (Фото:пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский во время обращения к лидерам Большой семерки в понедельник, 12 декабря, перечислил три шага, которые ускорят наступление мира в Украине: «новая сила, новая мощь и новая дипломатия».

Глава государства напомнил, что страна-агрессор РФ до сих пор обладает преимуществом в ракетах и артиллерии, и Украине нужны современные танки, поддержка артиллерией и снарядами, чтобы не допустить эскалации со стороны оккупантов, а также больше реактивной артиллерии и более дальнобойные ракеты.



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Также Зеленский подчеркнул, что Украина и ее партнеры должны сохранить финансовую, энергетическую и социальную стабильность. Он призвал G7 увеличить помощь Киеву в газовом вопросе: «Террор против наших электростанций вызвал то, что мы вынуждены использовать больше газа, чем предполагалось. И поэтому мы нуждаемся в дополнительной поддержке — именно этой зимой. Речь об объеме около 2 миллиардов кубометров газа — то, что нужно закупить дополнительно».



Президент повторил, что на саммите G20 в Индонезии представил украинскую формулу мира, и предложил созвать специальный саммит Global Peace Formula Summit для обсуждения того, как и когда можно будет реализовать пункты этой формулы.

«Я предлагаю вам, как и другим добросовестным государствам, проявить свое лидерство в реализации формулы мира или конкретных ее пунктов», — сказал Зеленский.

В совместном заявлении лидеры G7 пообещали помочь с восстановлением инфраструктуры Украины и сконцентрироваться на поставках систем ПВО для украинских защитников.