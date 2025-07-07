Маркарова может уйти с должности уже на следующей неделе (Фото: Офис президента Украины)

Увольнение посола Украины в США Оксаны Маркаровой может стать частью масштабных кадровых изменений в правительстве, которые состоятся уже на следующей неделе. Об этом договорились во время разговора президент Украины Владимир Зеленский и американский лидер Дональд Трамп, пишет Financial Times , ссылаясь на собственные источники.

По данным газеты, Маркарова подверглась критике со стороны многих союзников Трампа в Конгрессе за чрезмерную близость к демократам. Если ее уберут с должности, это могут воспринять как шаг Зеленского навстречу американскому президенту в сложный для Украины период — после того, как США на прошлой неделе временно остановили поставки некоторых видов важного вооружения.

По словам высокопоставленного украинского чиновника, Зеленский стремится назначить послом «хорошего укладчика соглашений», который будет «понятным для Белого дома и одновременно для Конгресса».

По данным трех украинских чиновников, президент реструктуризирует Кабинет министров уже на следующей неделе.

Среди возможных кандидатов на должность посла — премьер-министр Денис Шмыгаль, вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина, министр обороны Рустем Умеров, министр энергетики Герман Галущенко, министр культуры Николай Точицкий и заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, сообщили четыре чиновника. Они также отметили, что список кандидатов еще не окончательный и могут появиться другие варианты.

В то же время Шмыгаля на посту премьер-министра заменит министр экономики Юлия Свириденко, пишет FT.

Ранее Bloomberg сообщило, что Зеленский во время телефонного разговора с Трампом 4 июля обсуждал замену посола Украины в США Оксаны Маркаровой.

По данным агентства, среди потенциальных кандидатов на должность нового посла в США — Шмыгаль, Стефанишина, Умеров и министр энергетики Герман Галущенко.

Нардеп Ярослав Железняк, комментируя статью Bloomberg, заявил, что Шмыгаль отказался от должности, а Галущенко не собираются назначать на нее.

Наиболее вероятным кандидатом на замену Маркаровой сейчас является, по словам нардепа, министр культуры Николай Точицкий. Маловероятным является назначение заместителя главы Офиса президента Игоря Жовквы, а очень маловероятным — министра обороны Умерова.

Оксана Маркарова, бывший министр финансов Украины, занимает должность посла в США с февраля 2021 года.

В последние недели украинские СМИ все чаще пишут о вероятных кадровых перестановках в Кабмине и отставке Дениса Шмыгаля.