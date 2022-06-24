Зеленский намерен уволить Баканова из-за неудачных операций в Херсоне — Politico 24 июня, 06:13 Цей матеріал також доступний українською Иван Баканов (Фото:REUTERS / Valentyn Огиренко)

Президент Украины Владимир Зеленский намерен уволить с должности главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова. Это связано с рядом неудачных операций и потерь в Херсоне.

Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Ссылаясь на слова четырех чиновников, приближенных к президенту, и западного дипломата, консультировавшего Киев по поводу реформ, издание отмечает, что Зеленский стремится «заменить Баканова кем-то более подходящим».

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Баканов попал под критику приближенных к Зеленскому людей после вторжения России в Украину 24 февраля, поскольку глава СБУ не смог соответствующим образом справиться с новыми вызовами.

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