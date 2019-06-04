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Зеленский может провести совещание по судебной реформе — Рябошапка

4 июня, 16:41
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Зеленский может провести совещание по судебной реформе — Рябошапка - фото

REUTERS/Gleb Garanich

Владимир Зеленский

Заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка заявил, что президент Владимир Зеленский может провести совещание с руководителями органов судебной ветви власти и других институтов по судебной реформе.

Об этом сообщает Укринформ.

«Сегодня существует Совет по вопросам судебной реформы, кажется, при Администрации президента или при президенте, мы должны изменить его состав, думаю, что президент, возможно, проведет совещание по вопросам судебной реформы и с руководством не только органов, представляющих судебную ветвь власти, но и с другими институтами, мы определимся с планом действий и с первоочередной инициативой законодательной на эту тему», — сказал он.

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По словам Рябошапки, нужно проводить изменения в судебной реформе, поскольку, реформой последних пяти лет довольно только руководство судебной ветви власти, которое «начало получать нереально высокие заработные платы».

Заместитель главы АП отметил, что судьи судов низших инстанций, рядовые граждане и бизнес остались так же недовольны работой судов, как и пять лет назад.

Теги:   Владимир Зеленский Судебная реформа

Спецтема   Зеленский — новый президент

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