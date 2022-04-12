Минирование должно рассматриваться как военное преступление российских войск — Зеленский 12 апреля, 00:40 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official/)

Из-за действий российской армии территория Украины на сегодняшний день является одной из наиболее загрязненных минами в мире.

Война России против Украины — главные события 12 апреля

Об этом заявил во время видеообращения президент Украины Владимир Зеленский.

«В северных районах нашей страны, откуда выгнали оккупантов, продолжаются работы в сфере безопасности. Прежде всего, это разминирование. Российские войска оставили после себя десятки, если не сотни тысяч опасных предметов. Это и не взорвавшиеся снаряды, мины, растяжки. Каждый день обезвреживается не менее нескольких тысяч таких предметов», — сказал президент Украины.

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Он добавил, что оккупанты оставляли мины повсюду — в домах, которые захватывали, на улицах, в полях, минировали имущество людей, машины, двери.

«Сознательно делали все, чтобы возвращение в эти районы после деоккупации было максимально опасным. Из-за действий российской армии наша территория на сегодняшний день является одной из наиболее загрязненных минами в мире. И я считаю, что это тоже должно рассматриваться как военное преступление российских войск. Они сознательно сделали все, чтобы убить или покалечить как можно больше людей даже тогда, когда были вынуждены отступить с нашей земли. Без соответствующих приказов они бы этим не занимались», — заявил Зеленский.

По данным Ассоциации саперов Украины, ориентировочная общая площадь территорий в Украине, которые загрязнены взрывоопасными предметами, составляет не менее 82,5 тысяч квадратных километров.

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