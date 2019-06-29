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Зеленский и олигархи. Что означают договоренности президента с топ-бизнесменами

Сегодня, 08:13
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Коллаж НВ

Зеленский анонсировал старт новой эпохи для украинских олигархов

Президент Владимир Зеленский пытается заставить обладателей самых тугих кошельков в Украине сброситься на восстановление Донбасса и другие проекты, пишет журнал НВ. Но будут ли олигархи безвозмездно помогать президенту?

Авторы Иван Верстюк, Кристина Бердинских

20 июня президент Владимир Зеленский встретился с украинским бизнес-сообществом в выставочном центре Парковый. Именно здесь недавно находился предвыборный штаб главы государства. Теперь же он сделал здесь одно из первых своих больших заявлений, анонсировав старт новой эпохи для украинских олигархов. «Они [олигархи] берут на себя ответственность за решение конкретных вопросов», — заявил президент.

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Так, по словам Зеленского, Виктор Пинчук взял на себя обязательство купить квартиры семьям 24‑х украинских моряков, которых незаконно удерживает в плену Россия, а в дальнейшем будет заниматься социальной помощью для других военнослужащих. А Ринат Ахметов якобы пообещал инвестиции в медицину и дороги Донбасса. Согласно президентскому плану, вложится в инфраструктуру восточного региона и Игорь Коломойский.

Попытки выстроить комфортные для себя отношения с олигархами делали все украинские президенты, напоминает политолог Владимир Фесенко. Теперь слово за Зеленским.

В свою очередь эксперты не спешат воспринимать заявления президента о диалоге с олигархами за чистую монету. «Зеленскому только предстоит определиться, какую политику он будет вести в отношении крупного бизнеса», — подчеркивает Андерс Аслунд, старший научный сотрудник Атлантического совета в Вашингтоне.

Вместо деолигархизации

Если Зеленский однозначен в своем желании привлечь олигархов к финансированию проектов национального значения, то сами олигархи имеют разные мнения на этот счет.

«Коломойский будет вкладывать большие деньги в инфраструктуру Донбасса, но он об этом еще не знает», — сообщил накануне Зеленский. НВ обратился за комментарием к олигарху, который в мае вернулся в Украину из Израиля.

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«В тот момент, когда президент об этом заявил, я еще об этом не знал», — заявил НВ Коломойский. По данным источников НВ, после возвращения в Украину он не встречался с президентом, поскольку не получал приглашения от Зеленского на такую встречу.

Зато с Зеленским встречался Пинчук. И не один раз, а трижды. О первой встрече президент написал на своей странице в Twitter, а о третьей сообщил официальный сайт главы государства. 19 июня Пинчук посетил Зеленского в сопровождении своей тяжелой артиллерии — членов набсовета ежегодной конференции Yalta European Strategy экс-президента Польши Александра Квасьневского и экс-генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена.

Именно на этой встрече президент попросил Пинчука купить квартиры семьям военнопленных моряков.

Я не уверен, что у Пинчука много свободных денег, а инвестиции должны давать возврат

Сам Пинчук не откликнулся на просьбу НВ прокомментировать беседу с президентом, однако близкий к нему источник рассказал, что олигарх спокойно отнесся к предложению купить квартиры и в дальнейшем готов помогать в решении жилищных проблем военнослужащих. «В целом мы не против поучаствовать деньгами в инвестиционных проектах президента по восстановлению Донбасса», — говорит источник из окружения Пинчука.

Впрочем, Анатолий Амелин, директор экономических программ Украинского института будущего, сомневается в бескорыстной щедрости Пинчука. «Я не уверен, что у Пинчука много свободных денег, а инвестиции должны давать возврат», — комментирует экономист.

Владимир Зеленский принимает Виктора Пинчука и членов набсовета YES
Владимир Зеленский принимает Виктора Пинчука и членов набсовета YES / Фото: Пресс-служба АП

Куда больше свободных денег у Ахметова. В рейтинге богатейших украинцев, который составляет НВ совместно с Dragon Capital, его состояние оценено в $12,2 млрд. И Катерина Остроушко, пресс-секретарь первого номера списка самых богатых, подтверждает, что Ахметов действительно профинансировал покупку 200 медицинских автомобилей по просьбе президента, а в дальнейшем — «открыт для диалога».

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Сам Зеленский говорил о договоренностях с богатейшим украинцем так: «С господином Ахметовым мы не только достигли согласия в отношении отмены формулы [ценообразования угля] Роттердам+, но и договорились, что он будет вкладывать деньги в медицину и инфраструктуру Донбасса».

Однако эксперты указывают на прагматичность Ахметова. Нет гарантии, что, получив особое расположение Зеленского и благодаря участию в его инвестиционных проектах, Ахметов не займется шантажом президента, предупреждает Владимир Дубровский, старший экономист экспертного центра Case Ukraine. Донецкий олигарх, по его словам, умеет эффективно лоббировать свои интересы и находить выгодный для себя подход к любому президенту.

Сброситься на Донбасс

13 % ВВП — именно во столько, по данным НВ и инвесткомпании Dragon Capital, в сумме оценивается состояние Ахметова, Пинчука и Коломойского, которых Зеленский хочет привлечь к импакт-инвестициям в страну. Концентрация олигархического капитала в Украине растет — всего два года назад пять богатейших украинцев владели капиталом, равным 9,5 % ВВП.

Заставить олигархов инвестировать в Донбасс точно нельзя, можно мотивировать

Президенту нужно открывать как внутренний рынок Украины для внешних инвесторов, так и внешние рынки для украинских игроков, а не договариваться с олигархами, дает Зеленскому совет Аслунд из Атлантического совета.

Но у президента свой план: он анонсировал проведение в сентябре в Мариуполе инвестиционного форума, цель которого — привлечь финансирование для восстановления Донбасса. Для начала его подконтрольных частей.

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Зеленский назвал сумму в 300 млрд грн, которая нужна для того, чтобы весь Донбасс ощутил преимущества жизни в составе Украины. Эти деньги, по плану президента, должны обеспечить западные партнеры страны, а также внутренние инвесторы, то есть олигархи.

Для достижения договоренностей с иностранными фондами Зеленский в ближайшее время посетит Канаду и, возможно, США, а также примет участие в саммите Украина — ЕС в Киеве 8 июля.

А вот выбить деньги из украинских олигархов будет значительно сложнее, признают эксперты. «Заставить олигархов инвестировать в Донбасс точно нельзя, можно мотивировать», — подчеркивает Амелин. Он сомневается, что отечественные богачи могут выделить на проекты президента больше 30 млрд грн. Да и то это очень оптимистичная оценка, добавляет Амелин.

У Зеленского другого выхода, кроме как диалог с олигархами, увы, нет, подчеркивают аналитики

У Ахметова на Донбассе — в оккупированной и подконтрольной его части — расположены несколько крупных шахт и заводов, поэтому для него инвестиции в этот регион хоть как‑то окупятся. Что касается Пинчука и Коломойского, то у них на Донбассе бизнеса нет.

Проблема в том, что на каждую гривню, вложенную в президентские инвестиционные проекты, олигархи захотят две гривни государственных льгот и субсидий, предупреждает Дубровский из Case Ukraine.

Хотя у Зеленского другого выхода, кроме как диалог с олигархами, увы, нет, подчеркивают аналитики. И объясняют: президенту необходима лояльная информационная политика принадлежащих им телеканалов — в первую очередь Украины, 1+1, ICTV и СТБ. И эта лояльность имеет свою цену.

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Призрак Березовского

«Поскольку Зеленский сам не является олигархом, он думает, что ему удастся использовать олигархов для целей, которые он ставит как президент и считает важными», — говорит Юрий Якименко, заместитель гендиректора Центра Разумкова по аналитической работе. И тут же оговаривается: вопрос в том, кто кого использует — Зеленский олигархов или они его.

Центр экономической стратегии более двух лет глубоко изу­чает проблему олигархической экономики Украины. В 2017 году этот экспертный центр выпустил масштабное исследование на тему украинской олигархии, в котором дал следующий рецепт ограничения негативного влияния олигархов на экономику: независимые рыночные регуляторы, эффективное управление госкомпаниями с их последующей приватизацией и дерегуляция. Последняя снимет барьеры для входа на рынки, где доминируют олигархи (энергетический, авиационный или металлургический), для новых игроков.

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«Правильной политикой было бы недопущение привилегий ни для кого из олигархов», — озвучивает свое мнение Аслунд. И тут же дает совет Зеленскому: президент должен в первую очередь продемонстрировать, что он независим от Коломойского, своего многолетнего партнера по телевизионному бизнесу.

Также Аслунд, который более двух десятилетий внимательно следит за происходящим в Украине и России, проводит параллель: он полагает, что Коломойский пытается быть для Зеленского тем, кем для Владимира Путина в 2000‑х был влиятельный бизнесмен Борис Березовский.

Зеленский хочет перевести отношения с олигархами в общую плоскость отношений с бизнесом, убежден Фесенко. И дает этому такую оценку: «Это немножко наивно, романтично и в полной мере не сработает». Ведь рано или поздно возникнет вопрос, почему один дает на президентские проекты больше, а другой — меньше, притом что тема ответных «благодарностей» главы государства может разрушить олигархический консенсус, которого хочет достичь Зеленский.

Читайте полную версию этого материала в свежем номере журнала НВ — № 23 от 26 июня 2019 года.

Теги:   Большой бизнес Офис президента Украины Коломойский Игорь Коломойский Ринат Ахметов Виктор Пинчук Олигархи Журнал НВ Владимир Зеленский

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