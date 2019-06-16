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Зеленский искупался в мариупольском фонтане — видео

Сегодня, 00:45
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Зеленский искупался в мариупольском фонтане — видео - фото

Владимир Зеленский/Facebook

15 июня Зеленский посетил Мариуполь

Во время визит в Мариуполь 15 июня президент Украины Владимир Зеленский искупался в местном фонтане.

Президент пробежал через работающий фонтан.

Напомним, 15 июня президент Украины Владимир Зеленский посетил Мариуполь.

Во время визита он и министр внутренних дел Арсен Аваков открыли центр ДСНС для комплексных задач на море и суше по пиротехническим работам и подводному разминировании.

Также президент пообщался с прогрессивной молодежью и представителями бизнеса.

Теги:   Фонтаны Фонтан Мариуполь Владимир Зеленский

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