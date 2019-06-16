Зеленский искупался в мариупольском фонтане — видео Сегодня, 00:45 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский/Facebook 15 июня Зеленский посетил Мариуполь Владимир Зеленский/Facebook

Во время визит в Мариуполь 15 июня президент Украины Владимир Зеленский искупался в местном фонтане.

Президент пробежал через работающий фонтан.

Напомним, 15 июня президент Украины Владимир Зеленский посетил Мариуполь.

Во время визита он и министр внутренних дел Арсен Аваков открыли центр ДСНС для комплексных задач на море и суше по пиротехническим работам и подводному разминировании.

Также президент пообщался с прогрессивной молодежью и представителями бизнеса.