Зеленский искупался в мариупольском фонтане — видео
Сегодня, 00:45
Во время визит в Мариуполь 15 июня президент Украины Владимир Зеленский искупался в местном фонтане.
Президент пробежал через работающий фонтан.
Напомним, 15 июня президент Украины Владимир Зеленский посетил Мариуполь.
Во время визита он и министр внутренних дел Арсен Аваков открыли центр ДСНС для комплексных задач на море и суше по пиротехническим работам и подводному разминировании.
Также президент пообщался с прогрессивной молодежью и представителями бизнеса.