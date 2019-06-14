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Зеленский инициировал ревизию судебной реформы Порошенко — АП

14 июня, 21:15
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Зеленский инициировал ревизию судебной реформы Порошенко — АП - фото

АП

Руслан Рябошапка

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение создать экспертную группу для оценки результатов судебной реформы, проведенной при президентстве Петра Порошенко.

Об этом заявил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка.

По его словам, группа должна разработать законодательные и практические инициативы по решению проблем функционирования судебной системы.

«Мы обеспокоены ситуацией, которая складывается в последнее время в связи с провозглашением различными судебными инстанциями частности „реформированными“) судебных решений, которые, по мнению юристов, не основываются на требованиях Конституции Украины и закона», — заявил Рябошапка.

По его словам, неконституционные решения суда разрушают доверие к судебной системе, которая и так не высока.

«Считаем, что наличие ряда подобных судебных решений является очевидным свидетельством провала судебной реформы, которая проходила под контролем Администрации бывшего президента Украины», — отметил заместитель главы АП.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский может провести совещание с руководителями органов судебной ветви власти и других институтов по судебной реформе.

Теги:   Владимир Зеленский Администрация президента Украины Судебная реформа

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