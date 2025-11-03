Владимир Зеленский во время пресс-конференции 31 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Alina Smutko)

Второй президент Украины Леонид Кучма заявил, что нынешний президент Украины Владимир Зеленский имеет больше полномочий, чем ему принадлежит формально, и это является правильным.

«Работает ли парламентско-президентская модель сейчас? Не будем кривить душой — в полной мере не работает: президент фактически имеет больше полномочий, чем ему положено формально. Но как „отец“ нынешней политической модели я скажу: это — правильно. Зеленский сегодня работает, мягко говоря, в не менее экстремальных условиях, чем пришлось мне во второй половине 90-х годов», — заявил Кучма в интервью BBC Украина.

Он подчеркнул, что Зеленскому противостоит не просто авторитарный лидер, а диктатор, который может принимать решения единолично и мгновенно.

«Поэтому Зеленский должен иметь большую свободу действий, чем диктуют предписания законов. Тем более, что он не нарушает их „букву“, разве что „дух“», — сказал второй президент Украины.

В июле предшественник Зеленского на посту президента Украины Петр Порошенко раскритиковал его, заявив, что то, что он делает «ничем не отличается от действий России».

По его словам, Зеленский стремится «устранить любого конкурента с политического ландшафта» и «управлять Украиной железной рукой».

12 февраля издание Forbes Украина со ссылкой на источники сообщило, что СНБО ввел санкции против Петра Порошенко. Позже Порошенко подтвердил санкции, назвав это «демонстративной зачисткой политического поля».

13 февраля на сайте СНБО появилась официальная информация о санкциях против Порошенко, а также против миллиардеров Игоря Коломойского, Константина Жеваго, Геннадия Боголюбова и предателя Виктора Медведчука.

Президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что санкции против Порошенко снимут, если он «вернет выведенные средства в бюджет».

В СБУ заявили, что санкции ввели из-за "угрозы государственной безопасности", а также «создания препятствий для устойчивого экономического развития» Украины.