«Вместе победим». Зеленский и Залужный поздравили Польшу с Днем Вооруженных сил на польском языке 15 августа, 17:22 Владимир Зеленский и Валерий Залужный (Фото:Коллаж НВ)

Президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравили Польшу с Днем Вооруженных сил на польском языке.

Зеленский подчеркнул, что только вместе Польша и Украина смогут сохранить независимость своих государств перед лицом российской агрессии.

«Наши народы прошли прошли большой путь и наконец-то достигли исторически самого большого согласия по главному вопросу для украинцев и поляков. Это вопрос свободы. Только вместе мы можем защитить независимость наших государств на поколения вперед. И мы на самом деле вместе — как друзья, союзники и братья. Вместе боремся и обязательно вместе отпразднуем нашу и вашу победу в битве за свободу и наше совместное европейское будущее, которая происходит сейчас. Я благодарю вас за историческую поддержку. Искренне поздравляю с Днем Вооруженных сил Республики Польша», — заявил президент.

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Залужный добавил, что сегодня, как и более 100 лет назад, Украина и Польша противостоят общему врагу.

«Дорогие собратья! От имени Вооруженных Сил Украины и лично себя поздравляю вас с Днем Войска Польского. В Варшавской битве ваш народ отстоял свою государственность и спас Европу от большевистского нашествия. Союзником Польши в этой войне была Украинская Народная Республика. Сегодня, как и 102 года назад, мы снова вместе противостоим общему многовековому врагу. Искренне благодарен польскому народу за помощь и поддержку в это сложное время! Мы боремся за нашу и вашу свободу! Вместе победим», — заявил Залужный.

Президент Польши Анджей Дуда ранее заявлял, что если бы не героическое сопротивление украинцев, под угрозой были бы Польша и страны Балтии.



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