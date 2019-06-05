Зеленский и Юнкер договорились о дате саммита Украина-ЕС в Киеве Вчера, 01:27 Цей матеріал також доступний українською president.gov.ua 21-й саммит Украина-Евросоюз может пройти 8 июля president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер во время встречи в Брюсселе договорились о возможной дате проведения 21-го саммита Украина-ЕС в Киеве — 8 июля 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Стороны выразили заинтересованность в проведении 8 июля этого года 21-го саммита Украина-ЕС в Киеве», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что во время встречи Зеленский и Юнкер обсудили широкий круг вопросов взаимодействия Украины и Евросоюза, и «показали обоюдную заинтересованность сторон в дальнейшем развитии сотрудничества по всем направлениям, представляющим взаимный интерес».

Зеленский пообещал придерживаться стратегического курса государства на приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО и заявил о готовности Украины выполнять взятые на себя обязательства, в частности в отношениях с международными финансовыми институтами.

Он поблагодарил ЕС за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и особую роль в сдерживании российской агрессии и преодолении ее последствий.

«Наша цель остается неизменной — освобождение Донбасса исключительно политико-дипломатическими средствами», — заявил Зеленский.

Президент также подчеркнул важность продолжения и усиления санкционной политики ЕС в отношении РФ.

Юнкер, со своей стороны, заверил в полной поддержке Украины со стороны ЕС в реализации ее евроинтеграционного выбора на пути демократических и рыночных преобразований.

Напомним, что во вторник, 4 июня, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель с двухдневным визитом.

