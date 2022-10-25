Зеленский провел телефонный разговор с новым премьером Британии Сунаком 25 октября, 22:54 Володимир Зеленський (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Президент Владимир Зеленский во вторник, 25 октября, провел переговоры с новым премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

В вечернем обращении глава государства рассказал, что пригласил Сунака в Украину.

«Верю, что партнерство между нашими государствами и уже традиционное британское лидерство в защите демократии и свободы и дальше будут только усиливаться. Украина и Британия достигли самых лучших отношений по состоянию на сейчас, но потенциал для увеличения нашего сотрудничества и большей пользы нашим обществам еще есть», — отметил Зеленский.



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Риши Сунак 25 октября был официально назначен премьер-министром Великобритании. Он стал самым молодым главой британского правительства и первым премьером азиатского происхождения. Сунак остался единственным кандидатом с высоким уровнем поддержки после того, как его соперница, глава Палаты общин Пенни Мордонт объявила, что выходит из гонки.



20 октября Лиз Трасс объявила о своей отставке после 45 дней на посту премьера Британии.



Назначенный Трасс министр финансов Кваси Квартенг в сентябре объявил о новом бюджете, который предусматривал самое масштабное за последние полвека снижение налогов. Решение вызвало падение фунта до рекордного минимума и критику со стороны МВФ. 14 октября Трасс уволила Квартенга, а часть экономического пакета, в частности, снижение налога на прибыль для бизнеса, была отменена.

