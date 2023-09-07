Зеленский обсудил с Сунаком ПВО для Одесской области и зерновой коридор 7 сентября, 21:56 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в четверг, 7 сентября, провел переговоры с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, они обсудили угрозы судоходству в Черном море и отметили роль «зернового коридора» для мировой продовольственной безопасности. Зеленский подчеркнул, что Украина готова продолжить экспорт зерна альтернативными путями.



Видео дня

«Украина уже трижды успешно продемонстрировала возможность экспорта зерна по альтернативному маршруту. Мы готовы делать это и в дальнейшем. Но, чтобы гарантировать безопасность судоходства, мы нуждаемся в помощи партнеров, в частности, в существенном усилении системы противовоздушной обороны Одесской области», — сказал глава государства.

Зеленский также рассказал Сунаку о ситуации на фронте и отметил мощную поддержку Великобритании. Они обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество двух стран, в том числе возможное участие британских представителей в Форуме оборонных индустрий, который будет проходить в Украине осенью.

Собеседники также обсудили начало работы над двусторонними безопасностными договоренностями в рамках совместной декларации Большой семерки по поддержке Украины.

В Офисе президента добавили, что Зеленский и Сунак «скоординировали позиции» перед важными международными мероприятиями, а также обсудили подготовку к Глобальному саммиту мира. Британский премьер будет участвовать в саммите Большой двадцатки в Индии на этих выходных.

Как сообщает пресс-служба британского правительства, Сунак пообещал Зеленскому «активизировать работу со странами G20 по обходу российской блокады и обеспечению доступа уязвимых стран к жизненно важным поставкам зерна». Премьер также подчеркнул, что Великобритания продолжит долгосрочную поддержку суверенитета и безопасности Украины.

Ночью 7 сентября российские оккупанты в четвертый раз за последние пять дней атаковали Измаильский район, пострадали два человека. Защитники Украины сбили 25 из 33 вражеских шахедов.