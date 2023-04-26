«достаточно рациональным». Китай поддержал зерновое соглашение — Зеленский после разговора с Си Цзиньпином 26 апреля, 23:07 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в среду, 26 апреля, подвел итоги своих переговоров с главой КНР Си Цзиньпином.

Глава государства назвал разговор долгим и «достаточно рациональным».



«О таких разговорах обычно говорят, что они открывают возможности. Сейчас есть возможность дать новую энергию отношениям [Украины и Китая]. Есть возможность применить политическое влияние Китая, чтобы вернуть силу принципам и правилам, на которых должен держаться мир. Украина и Китай, как и абсолютное большинство мира, одинаково заинтересованы в прочности суверенитета наций и территориальной целостности…», — сказал он.

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Зеленский отметил, что Китай тоже заинтересован в том, чтобы атомные станции не использовались ради военных целей, и разделяет взгляды Украины на свободу мореходства и торговли. По словам президента, Си Цзиньпин поддержал продление Черноморского зернового соглашения и гуманитарные усилия Украины, в частности, программу Зерно из Украины.

Украинский президент также представил пункты украинской формулы мира, они с Си Цзиньпином договорились продолжить диалог.

26 апреля Зеленский также провел переговоры с премьер-министром Италии Джорджей Мелони — он поблагодарил ее за конференцию по восстановлению Украины в Риме и обсудил оборонное сотрудничество.

В разговоре с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси президент повторил, что только полный контроль Украины над Запорожской АЭС позволит вернуть полную безопасность.

26 апреля Владимир Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения России провел переговоры с главой КНР Си Цзиньпином. До этого они разговаривали в июле 2021 года.

Спикер МИД Китая Хуа Чуньин заявила, что инициатором переговоров была украинская сторона. По ее словам, Китай направит в Украину и другие страны специального представителя правительства КНР по делам Евразии для «углубленной коммуникации со всеми сторонами относительно политического урегулирования» полномасштабной войны, которую Пекин называет «украинским кризисом».



Президент Украины 26 апреля также подписал указ о назначении бывшего министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Павла Рябикина послом Украины в Китае.



24 февраля Пекин обнародовал документ с позицией по «урегулированию» полномасштабной войны РФ против Украины, состоящий из 12 пунктов. В частности, Пекин призвал к прекращению огня и переговорам, но не к выводу российских войск. Он также не осудил вторжение РФ.

