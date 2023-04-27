«Карта, которую всегда мог разыграть Китай». Настоящая суть и подводные камни разговора Зеленского с Си Цзиньпином — анализ западных СМИ 27 апреля, 13:29 Сюжет NV Премиум До вчерашнего дня Cи Цзиньпин и Владимир Зеленский не разговаривали ни разу за время вторжения РФ (Фото:Reuters / ОП)

26 апреля президент Украины Владимир Зеленский и лидер КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор. Это был их первый контакт с начала российского полномасштабного вторжения в Украину.

Разговор длился около часа, президент Украины назвал его «содержательным», тогда как в официальном релизе МИД Китая отмечено обещание Си Цзиньпина о нейтралитете КНР в войне и его заявление о том, что Пекин «не будет ни наблюдать за пламенем со стороны, ни подливать масла в огонь, не говоря уже о том, чтобы использовать кризис для извлечения выгоды».

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В последний раз Си Цзиньпин и Зеленский коммуницировали 4 января 2022 года, за несколько недель до вторжения: тогда лидеры стран обменялись поздравлениями по случаю 30-й годовщины дипломатических отношений между Украиной и КНР. После этого лидер Китая контактировал с Владимиром Путиным пять раз, с Владимиром Зеленским — ни разу.

Отсутствие контактов Си с президентом Украины в мире до сих пор воспринималось как свидетельство неискренности намерений Китая, который пытался представить себя потенциально нейтральным посредником в поиске возможностей для завершения войны. Первый разговор Зеленского с лидером КНР на фоне российского вторжения привлек внимание мира, США и Франция приветствовали эти переговоры.