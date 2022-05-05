«Устранили недоразумения». Зеленский провел переговоры со Штайнмайером 5 мая, 15:39 Цей матеріал також доступний українською Франк-Вальтер Штайнмайер (Фото:Lehtikuva/Markku Ulander/Reuters)

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, сообщает журналист немецкого таблоида Bild Пол Ронцгаймер в Twitter.

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Обновлено в 16:25. Владимир Зеленский написал в Twitter, что провел «хороший, конструктивный и очень важный разговор» со Штайнмайером.

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По словам журналиста, пресс-секретарь главы украинского государства сказал, что «стороны согласились оставить прошлое позади и сосредоточиться на будущем сотрудничестве».

Издание Die Welt со ссылкой на источники в офисе Штайнмайера сообщает, что Зеленский пригласил в Киев федерального президента, правительство и канцлера.

Позже информацию о разговоре подтвердил глава Офиса президента Андрей Ермак.

«Германия остается сильным союзником Украины. О деталях будет официальное сообщение, могу лишь сказать, что надежда россиян на раскол единства Европы в поддержке Украины — бесполезна», — написал он в Telegram.



В пресс-службе президента Германии сообщили, что в ходе разговора Штайнмайер выразил солидарность, уважение и поддержку мужественной борьбе украинского народа против российского агрессора. Оба президента охарактеризовали разговор как «очень важный и хороший». Как сообщает пресс-служба, «недоразумения из прошлого устранены», и собеседники договорились поддерживать тесный контакт.

Ранее издание Politico со ссылкой на источники в Берлине сообщило, что президент Германии не контактировал с президентом Украины с тех пор, как три недели назад в СМИ появилась информация о том, что в Киеве якобы не хотят его видеть, а запрос о телефонном разговоре пока «остается без ответа».

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что информация о «нежелании» Киева принять Штайнмайера "мешает" визиту его самого в Украину.

Президент Владимир Зеленский говорил, что ни президент Германии, ни его офис официально не обращались к Киеву по поводу визита в Украину. Замглавы ОП Андрей Сибига заявил, что информация о нежелании Украины принять президента Штайнмайера была «протокольным недопониманием».



12 апреля таблоид Bild со ссылкой на источники сообщил, что президент Владимир Зеленский не захотел встречаться со Штайнмайером в Киеве из-за тесных связей последнего с Россией. Позже Штайнмайер заявил, что был готов приехать в Киев вместе с коллегами из Польши и стран Балтии, но, по его словам, «в Киеве этого не хотели».



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