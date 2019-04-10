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Зеленский и Порошенко запланировали переговоры с Макроном - Медведев

Сегодня, 16:02
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Зеленский и Порошенко запланировали переговоры с Макроном - Медведев - фото

REUTERS / Viacheslav Ratynskyi / Valentyn Ogirenko

Петр Порошенко и Владимир Зеленский

Глава государства Петр Порошенко и кандидат в президенты Владимир Зеленский планируют в пятницу встретиться в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом на брифинге 10 апреля заявил представитель избирательного штаба Порошенко Олег Медведев.

"Мне известно о том, что Зеленский поедет к Макрону. По дипломатическим каналам французы координировали этот вопрос с украинской стороной...В тот же день в Париже должен быть и Петр Порошенко и тоже встречаться с Макроном", - цитирует Медведева Украинская правда.

По словам Медведева, президент считает, что для Зеленского было бы полезным выйти из сферы шоу-бизнеса и немножко окунуться в мир реальной политики, в том числе и международной, и начать получать хоть какой-то опыт.

Также Медведев полагает, что независимо от результатов выборов президента в Украине, очевидно, что команда Зеленского планирует участвовать в парламентских выборах.

Спикер добавил, что 12 апреля Порошенко планирует осуществить визит в Германию и проведет пероговоры с канцлером Ангелой Меркель.

Первый тур президентских выборов состоялся 31 марта. В первом туре победили шоумен Владимир Зеленский (30,24%) и действующий президент Украины Петр Порошенко (15,95%).

Второй тур выборов пройдет 21 апреля.

С 7 апреля украинцы могут подавать заявления на смену места голосования.

Теги:   Украина Франция Эммануэль Макрон Владимир Зеленский Петр Порошенко Президентские выборы в Украине 2019

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