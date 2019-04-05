Зеленский и Порошенко сдают анализы: онлайн 5 апреля, 10:35 22595 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Valentyn Ogirenko/Gleb Garanich Владимир Зеленский и Петр Порошенко REUTERS/Valentyn Ogirenko/Gleb Garanich

Кандидаты в президенты Владимир Зеленский и Петр Порошенко в пятницу, 5 апреля, сдают анализы.

Это - одно из условий проведения дебатов, которые шоумен выставил действующему президенту, чтобы "доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов".

Оппонентам не удалось договориться о едином месте проведения этой процедуры. Порошенко днем ранее пригласил Зеленского сдать анализы в медпункте Национального спорткомплекса Олимпийский в Киеве. Однако Зеленский, который предложил провести дебаты на главной спортивной арене Украины, предпочел клинику Евролаб. По словам спикера его штаба Дмитрия Разумкова, в ней результаты анализов будут объективными.



Зеленский и Порошенко вышли во второй тур выборов президента, набрав соответственно 30,24% и 15,95% голосов избирателей. Второй тур выборов пройдет 21 апреля.



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По состоянию на 7:58 Зеленский уже сдал анализы - видео



Перед процедурой врач сказал, что "это не больно", а Зеленский ответил, что "ничего не боится".

Врач сообщил, что результат экспертиз будет готов через три дня и его всем покажут.

Зеленский заявил, что не приехал на Олимпийский, потому что "никто не знает о существовании медицинской лаборатории там".

Журналисты заметили клиника Евролаб принадлежит Андрею Пальчевскому. В партии Порошенко его раньше назвали политически ангажированным "звездой" каналов Виктора Медведчука.

На это Зеленский ответил, что "есть много клиник и это нормальная практика".

Журналисты подчеркнули, что для полноценного анализа нужно сдавать на анализы волосы и ногти. Шоумен ответил: "Скажут - будем".

Зеленский не сказал ничего конкретного о перспективе проведения дебатов: "Смотрите наши официальные обращения, и там будет вся информация".

Он уточнил, что лидера партии Батькивщина Юлию Тимошенко пригласили модерировать дебаты потому, что по итогам первого тура президентских выборов она заняла третье место.

Ожидается, что Порошенко будет сдавать анализы около 9:00.

В 8:35 журналист НВ Кристина Бердинских уже на НСК Олимпийский. На фото - очередь из журналистов, чтобы пройти рамку и охрану.

Фото: Кристина Бердинских / НВ

Пресса ждет президента



Фото: Кристина Бердинских / НВ

8:50 пришли врачи

9:18 Ведем стрим с НСК Олимпийский

9:25 Врач проинформировал главу государства, что необходимо сдать кровь, мочу и волосы.

Порошенко дал согласие на разглашение результатов анализов на алкоголь и наркотики и приступил к сдаче анализов.



Анализы берут врачи из клиник Медиком, Борис, Государственного наркологического центра и Городской скорой помощи - специально частных и государственных, чтобы не было подозрений в предвзятости.

По словам медиков, первые результаты анализов будут готовы через 2:00.



9:35 Порошенко сдал кровь и пошел сдавать другие анализы



Как Порошенко сдавал кровь - видео

Порошенко сдал анализ крови и согласился на разглашение результатов анализов на содержание алкоголя и наркотиков. У президента заявили, что специально пригласили врачей из частных и государственных клиник, чтобы не было подозрений в предвзятости и сомнений в результатах pic.twitter.com/siEOicKpge — Новое Время (@tweetsNV) 5 апреля 2019 г.

9:41 Порошенко: Я рад, что Владимир Зеленский наконец принял мое приглашение. И вот я сегодня на стадионе. Владимира Александровича, я так понимаю, не было. Я прийшов — тебе нема.

Порошенко: Дебаты - это возможность задать вопросы и получить ответы для того, чтобы определить будущее государства на годы или даже на десятилетия вперед. И, несмотря на странную форму представления, меня пригласили на Олимпийский. Я сегодня на стадионе.

Твердо убежден, что Владимир Зеленский наберется мужества, доедет до Олимпийского и дебаты состоятся.

Было бы хорошо, чтобы дебаты состоялись в несколько этапов. В частности, дебаты о позиции по ключевым полномочиям Верховного Главнокомандующего, по программе укрепления обороны и безопасности. Дебаты по внешней политике и дебаты по защите конституционных прав и свобод граждан.

Порошенко назвал легкомысленным обращение Зеленского к Тимошенко с предложением быть модератором дебатов кандидатов во втором туре президентских выборов.

Порошенко заверил, что с уважением относится как к своим избирателям, так и к избирателям Зеленского и Тимошенко. Будет "делать все возможное", чтобы убедить их во втором туре проголосовать за него.

10:03 Президент сдал кровь, мочу и волосы

10:09 Заместитель гендиректора НСК Олимпийский Виктор Анисимов говорит, что от ЦИК и Общественного ТВ им еще не поступал запрос на проведение дебатов. Говорит, что стоимость проведения дебатов оценить пока невозможно, потому что нет технического задания.

10:17 Результаты быстрого теста анализов Порошенко показали, что в его организме отсутствуют психоактивные вещества.

Об этом сообщил главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы Социотерапия Владимир Ярый.

В течение ближайших двух часов будут результаты более основательного исследования. Его проведут при помощи масс-селективного газового хроматографа. После этого анализа будет полная информация о наличии или отсутствии алкоголя в крови. Экспертиза волоса с фоликулой - более длительная. По предварительной информации, эта процедура может длиться до двух недель. Врачи обещают "приложить все усилия", чтобы эту процедуру сократить.

Перед этим Порошенко сказал, что нужно в законе закрепить, чтобы сдача анализов на наркотики и алкоголь была обязательной для кандидатов в президенты.