Восстановление Украины. Зеленский и Мелони обсудили конференцию в Риме и путь к миру

29 марта, 23:26
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Владимир Зеленский и Джорджия Мелони (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Владимир Зеленский и Джорджия Мелони (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В среду, 29 марта, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с премьер-министром Италии Джорджией Мелони.

Зеленский отметил, что поблагодарил Италию за ее помощь в поддержке Украины.

«Говорили о наших двусторонних и международных инициативах. Путь к миру в Украине – полный вывод российских войск с территории Украины и реализация нашей Формулы мира», — заявил президент.

Видео дня

https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1641123200980467744

В пресс-службе правительства Италии отметили, что лидеры двух стран также обсудили проведение в Риме 26 апреля конференции по восстановлению Украины.

«После визита Мелони в Киев 21 февраля и ее обращения в парламенте Италии 21 марта накануне заседания Европейского Совета президент Украины выразил благодарность Италии, напомнил о сильной мотивации украинской армии и выразил уверенность в ее способности отражать атаки России и стоять на защите территориальной целостности Украины, в том числе благодаря помощи западных государств, в частности, Италии», — заявили в правительстве.

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21 февраля премьер-министр Италии Джорджия Мелони приехала в Киев. Это был ее первый визит в Украину.

В ходе визита она заявила, что Италия передаст Украине шестой пакет военной помощи, включающий ЗРК SAMP-T и комплексы Skyguard и Spike.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Италия Рим Война в Украине Владимир Зеленский Война России против Украины Восстановление Украины Джорджия Мелони

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