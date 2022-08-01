Говорили полтора часа. Зеленский обсудил с Макроном военную помощь, экспорт зерна и преступления РФ 1 августа, 17:27 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 1 августа, провел переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, разговор продолжался полтора часа.



Зеленский отметил роль Франции и лично Макрона в принятии решения о статусе кандидата на членство в ЕС для Украины и выразил благодарность за участие супруги французского президента Брижит Макрон в Саммите первых леди и джентльменов 23 июля 2022 года.



Видео дня

Президент Украины рассказал о ситуации на поле боя и поблагодарил Францию за осуждение массового убийства россиянами украинских военнопленных в оккупированной Еленовке: «Мы ведем войну против настоящего государства-террориста. Спланированное циничное уничтожение Россией украинских военнопленных в Еленовке — свидетельство этому».

Зеленский и Макрон обсудили безопасностное сотрудничество, макрофинансовую поддержку Украины и военные преступления России на территории нашей страны. Украинский президент поблагодарил коллегу за то, что Франция направила в Украину группу медиков и жандармов для установления фактов российских преступлений.

Также они говорили об участии Франции в послевоенном восстановлении Украины, в частности, реализации Fast Recovery Plan.

«Президент Украины отметил принятые Францией решения по поставкам нового современного вооружения, а также оказанную оборонную помощь. Стороны договорились координировать дальнейшие действия по оказанию Украине безопасностной помощи как Францией, так и другими международными партнерами, в частности, по удовлетворению первоочередных потребностей украинских защитников в современном вооружении», — сказано в сообщении.

Техника, которую передают или планируют передать Украине партнеры

Президенты также обсудили наращивание экспорта украинского зерна. Макрон рассказал Зеленскому об итогах своего визита в страны Африки и заявил, что ему удалось расширить антивоенную коалицию и консолидировать международную поддержку Украины. Зеленский пригласил президента Франции на онлайн-саммит Крымской платформы 23 августа.

Эммануэль Макрон посещал Украину 16 июня вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем и уже бывшим премьер-министром Италии Марио Драги.

Я пережил Еленовку. Военных били нещадно – Константин Величко, волонтер https://www.youtube.com/embed/bsi-kNGxa1g

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.