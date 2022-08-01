Говорили полтора часа. Зеленский обсудил с Макроном военную помощь, экспорт зерна и преступления РФ

1 августа, 17:27
Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 1 августа, провел переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, разговор продолжался полтора часа.

Зеленский отметил роль Франции и лично Макрона в принятии решения о статусе кандидата на членство в ЕС для Украины и выразил благодарность за участие супруги французского президента Брижит Макрон в Саммите первых леди и джентльменов 23 июля 2022 года.

Видео дня

Президент Украины рассказал о ситуации на поле боя и поблагодарил Францию за осуждение массового убийства россиянами украинских военнопленных в оккупированной Еленовке: «Мы ведем войну против настоящего государства-террориста. Спланированное циничное уничтожение Россией украинских военнопленных в Еленовке — свидетельство этому».

Читайте также:
Лавров недоволен публикацией стенограммы разговора Макрона и Путина, в которой российский диктатор делал ложные заявления

Зеленский и Макрон обсудили безопасностное сотрудничество, макрофинансовую поддержку Украины и военные преступления России на территории нашей страны. Украинский президент поблагодарил коллегу за то, что Франция направила в Украину группу медиков и жандармов для установления фактов российских преступлений.

Также они говорили об участии Франции в послевоенном восстановлении Украины, в частности, реализации Fast Recovery Plan.

Читайте также:

Марио Драги, Эммануэль Макрон и Олаф Шольц во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, 16 июня 2022 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko) «Визит тройки капитулянтов». Что потерял Путин во время поездки в Украину Шольца, Макрона и Драги — политолог

«Президент Украины отметил принятые Францией решения по поставкам нового современного вооружения, а также оказанную оборонную помощь. Стороны договорились координировать дальнейшие действия по оказанию Украине безопасностной помощи как Францией, так и другими международными партнерами, в частности, по удовлетворению первоочередных потребностей украинских защитников в современном вооружении», — сказано в сообщении.

Техника, которую передают или планируют передать Украине партнеры

Президенты также обсудили наращивание экспорта украинского зерна. Макрон рассказал Зеленскому об итогах своего визита в страны Африки и заявил, что ему удалось расширить антивоенную коалицию и консолидировать международную поддержку Украины. Зеленский пригласил президента Франции на онлайн-саммит Крымской платформы 23 августа.

Эммануэль Макрон посещал Украину 16 июня вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем и уже бывшим премьер-министром Италии Марио Драги.

Я пережил Еленовку. Военных били нещадно – Константин Величко, волонтер

https://www.youtube.com/embed/bsi-kNGxa1g
Редактор: Нина Григорская

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Франция Военная помощь Владимир Зеленский Поддержка Украины Эммануэль Макрон Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Адриан-Валентин Паску, генеральный директор Danone в Украине: расходы на транспортную логистику возросли на 45%. (Фото:НВ / Александр Медведев)
Интервью /
Придет время, и мы снова начнем работать в Херсоне, — гендиректор Danone в Украине
1 августа, 07:50
Компании / Рынки
Тимоти Снайдер
Американский историк
Восемь факторов, влияющих на ход войны. Что может измениться?

Украина, на мой взгляд, в состоянии выиграть эту войну. Но есть факторы, которые стоит учесть, чтобы обстоятельства не развернулись в другую сторону

31 июля, 21:30
Мнения
Современное оружие (Фото:Lockheed Martin)
Новая холодная война /
Пять самых смертоносных видов современного оружия
31 июля, 08:15
Инновации
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X