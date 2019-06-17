Зеленский и Коломойский будут играть «в классическую украинскую политическую игру поддавки» — основатель 1+1 Вчера, 18:01 Цей матеріал також доступний українською REUTERS / Gleb Garanich Роднянский добавил, что Зеленский наверняка что-то должен Коломойскому. REUTERS / Gleb Garanich

Основатель телеканала 1+1 Александр Роднянский не исключает, что президент Украины Владимир Зеленский что-то должен олигарху Игорю Коломойскому.

Об этом он рассказал в интервью Meduza.

«Мне сложно судить. Насколько он связан с Коломойским, а насколько самостоятелен, — все наши мысли будут, безусловно, спекуляциями. Мы же не знаем характера отношений. Я убежден в том, что Зеленский человек самостоятельный. Он селф-мейд в конце концов», — сказал он.

В то же время Роднянский добавил, что Зеленский наверняка что-то должен Коломойскому.

«Со всем тем, Коломойский — его постоянный бизнес-партнер, которому, наверное, он что-то должен. Коломойский — очень умный человек, тонко чувствующий психологию. Он неоднократно побеждал в самых жестких бизнес-войнах, эксплуатируя абсолютно различные стратегии, от очень легких до очень тяжелых. Он мог быть жестоким рейдером, мог быть вполне легко договорным бизнес-партнером. Но при этом всегда, естественно, срывался на реализацию своих собственных интересов. У него были конфликты со всеми главными игроками Украины и России», — сказал он.

Роднянский убежден, что Зеленский с Коломойским будут придерживаться стратегии классической украинской политики.

«Другими словами, Коломойский — сложный партнер, которого многие желают добиться. В этих обстоятельствах, я думаю, Зеленский и вся его команда понимают и опасность, и сложность абсолютной зависимости от Коломойского. Это понимает любой человек в Украине, включая партнеров Коломойского. Поэтому я убежден, что они, конечно, будут играть в классическую украинскую политическую игру поддавки, джиу-джитсу — поддавшись, оказаться наверху», — сказал продюсер.