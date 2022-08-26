Обсудили сотрудничество. Зеленский пообщался с Джимми Фэллоном 26 августа, 19:34 Владимир Зеленский и Джимми Фэллон (Фото:Володимир Зеленський / Facebook)

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 26 августа, поговорил по видеосвязи с известным американским ведущим ток-шоу The Tonight Show, актером и комиком Джимми Фэллоном.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента в Facebook, Зеленский и Фэллон обсудили возможное сотрудничество, которое позволит привлечь внимание мирового сообщества к полномасштабной войне, развязанной Россией в Украине.



Видео дня

«Время идет, и люди, к сожалению, привыкли даже к тому, что в Европе в XXI веке идет война. Нам нельзя этого допустить. Эту тему нужно постоянно поднимать наверх. И в этом нам могут помочь именно такие люди, как вы, Джимми», — заявил Зеленский.

Президент пригласил Фэллона в Украину и сказал, что до войны иногда смотрел его шоу.

«Сейчас мы переживаем очень темный период. И, казалось бы, сейчас совсем не до шуток. Но иногда именно юмор дает дополнительные силы двигаться вперед», — добавил он.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.