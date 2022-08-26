Обсудили сотрудничество. Зеленский пообщался с Джимми Фэллоном

26 августа, 19:34
Поделиться:
Владимир Зеленский и Джимми Фэллон (Фото:Володимир Зеленський / Facebook)

Владимир Зеленский и Джимми Фэллон (Фото:Володимир Зеленський / Facebook)

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 26 августа, поговорил по видеосвязи с известным американским ведущим ток-шоу The Tonight Show, актером и комиком Джимми Фэллоном.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента в Facebook, Зеленский и Фэллон обсудили возможное сотрудничество, которое позволит привлечь внимание мирового сообщества к полномасштабной войне, развязанной Россией в Украине.

Видео дня

Читайте также:
Размещают у себя и собирают деньги. Знаменитости, которые помогают украинским беженцам

«Время идет, и люди, к сожалению, привыкли даже к тому, что в Европе в XXI веке идет война. Нам нельзя этого допустить. Эту тему нужно постоянно поднимать наверх. И в этом нам могут помочь именно такие люди, как вы, Джимми», — заявил Зеленский.

Президент пригласил Фэллона в Украину и сказал, что до войны иногда смотрел его шоу.

Читайте также:
«Комик стал героем». Зеленский стал звездой американских ток-шоу на фоне войны Украины с Россией

«Сейчас мы переживаем очень темный период. И, казалось бы, сейчас совсем не до шуток. Но иногда именно юмор дает дополнительные силы двигаться вперед», — добавил он.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/posts/pfbid02EvcTQaVkau65CMVRGnsAmoUY9qwSJfcngswKooCq5KQwXZDziS19jSNQGdwnEKFil
https://www.facebook.com/zelenskiy.official/posts/pfbid0ZAy7drXprBU24DDNBXuHFCgjRMh1zBg2FG6itGT1SRwz88uHzy9e8kPF3fHaT88pl
Редактор: Нина Григорская

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Звезды Владимир Зеленский Шоу-бизнес Офис президента Украины Джимми Фэллон Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X