Зеленский после встречи с Эрдоганом: Никто не имеет права навязывать что-то нашим народам в Черном море 8 июля, 03:54 Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Владимир Зеленский заявил, что Украина и Турция считают, что никто не может навязывать что-то государствам и народам в Черноморском регионе.

«Я благодарен Турции за неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. В любом случае, мы восстановим наш законный контроль над Крымом и вернем безопасность на полуостров и справедливость всем людям в Крыму. В частности, крымско-татарскому народу, который сейчас, к сожалению, снова подвергается жестоким репрессиям и давлению со стороны России», — заявил президент.



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Глава государства напомнил, что «в последнее время Россия, к сожалению, максимально блокирует движение судов с продовольствием по коридорам в Черном море» и ведет себя так, будто море принадлежит ей.

Зеленский отдельно поблагодарил Эрдогана, который «очень много сделал, чтобы помочь освобождению наших людей из российского плена».

7 июля президент Украины Владимир Зеленский посетил Словакию, а после этого поехал в Турцию, где провел переговоры с Реджепом Тайипом Эрдоганом.

