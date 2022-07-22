Зеленский и Джонсон обсудили обучение украинских военных в Британии, экспорт зерна и Евровидение 22 июля, 20:35 Борис Джонсон и Владимир Зеленский в Киеве 17 июня 2022 года (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 22 июля, провел переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Глава государства написал в Twitter, что обсудил с Джонсоном наращивание объемов подготовки украинских бойцов в Британии и другое военное сотрудничество. Британский премьер заверил его, что поддержка Украины Великобританией «остается мощной и безусловной».



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Как сообщает пресс-служба Джонсона, во время разговора он подчеркнул, что решимость Британии поддерживать Украину останется непоколебимой вне зависимости от того, кто станет следующим премьером. Джонсон также сказал, что Британия работает над расширением обучения украинских военных, в том числе за счет привлечения международных партнеров.



Зеленский и Джонсон обсудили заключенное в пятницу соглашение о разблокировке экспорта зерна через Черное море, граждан Британии, захваченных в плен российскими оккупантами, и проведение Евровидения в следующем году. В частности, британский премьер сказал, что Евровидение должно быть событием, «прославляющим государство и народ Украины».

Борис Джонсон, который активно поддерживал Украину с начала полномасштабного вторжения России, 7 июля объявил, что подает в отставку с поста премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Он намерен остаться на должности премьера до осени, пока не будет избран новый лидер политсилы, который заменит его на посту.

В финал голосования за следующего лидера Консервативной партии вышли глава МИД Лиз Трасс и бывший канцлер казначейства Риши Сунак. Победителя будут выбирать более 160 тысяч членов партии по всей Британии, его имя назовут 5 сентября.

Как британский премьер Борис Джонсон поддерживал Украину и за что его полюбили украинцы https://www.youtube.com/embed/7dLuX7iiOBk

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