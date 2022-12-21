Сегодня Зеленский и Байден встретятся в Белом доме — CNN 21 декабря, 00:40 Поездка в Вашингтон может стать первым выездом Зеленского за границу с 24 февраля (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Телеканал CNN сообщает, что в среду, 21 декабря, в Белом доме должны встретиться президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский.

Сообщается, что неожиданная встреча состоится на фоне намерений США направить Украине новый пакет оборонной помощи, включающий ракетные системы Patriot.

Если встреча состоится, это станет первым выездом за границу с 24 февраля для Владимира Зеленского.

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Телеканал подчеркнул, что «Белый дом отказался комментировать возможный визит, объявление Байдена или новые объявления о помощи в области безопасности».

Ранее CNN сообщал, что администрация президента США Джо Байдена дорабатывает планы по отправке системы противоракетной обороны Patriot в Украину. Информацию о планах передать Украине Patriot позже подтвердил журналистам неназванный представитель Пентагона.

