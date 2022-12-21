Сегодня Зеленский и Байден встретятся в Белом доме — CNN

21 декабря, 00:40
Поделиться:
Поездка в Вашингтон может стать первым выездом Зеленского за границу с 24 февраля (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Поездка в Вашингтон может стать первым выездом Зеленского за границу с 24 февраля (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Телеканал CNN сообщает, что в среду, 21 декабря, в Белом доме должны встретиться президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский.

Сообщается, что неожиданная встреча состоится на фоне намерений США направить Украине новый пакет оборонной помощи, включающий ракетные системы Patriot.

Если встреча состоится, это станет первым выездом за границу с 24 февраля для Владимира Зеленского.

Видео дня

Телеканал подчеркнул, что «Белый дом отказался комментировать возможный визит, объявление Байдена или новые объявления о помощи в области безопасности».

Читайте также:
Следующий пакет помощи США будет включать оборудование для создания высокоточных бомб — СNN

Ранее CNN сообщал, что администрация президента США Джо Байдена дорабатывает планы по отправке системы противоракетной обороны Patriot в Украину. Информацию о планах передать Украине Patriot позже подтвердил журналистам неназванный представитель Пентагона.

https://www.youtube.com/watch?v=ATjEGl6hzp4
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   США Джо Байден Белый дом Владимир Зеленский

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X