Зеленский и Байден договорились усилить санкции против России 13 апреля, 20:31 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский провел переговоры с американским коллегой Джо Байденом.

Война России против Украины — главные события 13 апреля

В своем Twitter глава государства сообщил, что они дали оценку российским военным преступлениям, обсудили дополнительный пакет оборонной и возможной макрофинансовой поддержки Украины, а также договорились усилить санкции против России.

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Как сообщает пресс-служба Белого дома, Байден заявил, что его администрация санкционировала выделение Украине дополнительного оружия, боеприпасов и другой помощи на 800 млн долларов. Новый пакет помощи будет включать артиллерийские системы, артиллерийские снаряды, бронетранспортеры и другое вооружение, «соответствующее более широкому наступлению, которое Россия готовится начать на востоке Украины».

Накануне Джо Байден впервые назвал военные преступления России в Украине геноцидом. Он заявил, что семейный бюджет и возможность граждан США заправляться — «не должны зависеть от того, объявит ли некий диктатор войну и совершит ли геноцид за полмира отсюда».

Агентство Reuters сообщало, что в ближайшее время Вашингтон объявит о предоставлении Украине еще 750 млн долларов военной помощи для отражения российской агрессии.

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