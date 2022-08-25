Зеленский поговорил с Байденом: обсудили помощь от США и военные преступления России

25 августа, 19:46
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Владимир Зеленский поговорил с Джо Байденом (Фото:Володимир Зеленський / Twitter)

Владимир Зеленский поговорил с Джо Байденом (Фото:Володимир Зеленський / Twitter)

Президент Владимир Зеленский в четверг, 25 августа, провел переговоры с американским коллегой Джо Байденом.

У себя в Twitter глава украинского государства написал, что поблагодарил Байдена за безопасностную и финансовую поддержку Украины со стороны США.

Зеленский и Байден обсудили дальнейшие шаги Украины на пути к победе над страной-террористом РФ, а также важность того, чтобы Россия ответила за свои военные преступления.

Видео дня

https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1562842258860556288

В Белом доме пока не сообщали подробности переговоров президентов.

Накануне представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Байден позвонит Зеленскому и обсудит с ним новую информацию о псевдореферендумах, которые российские оккупанты планируют на временно захваченных украинских территориях.

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В День Независимости Украины 24 августа президент США утвердил крупнейший в истории пакет военной помощи для Украины на сумму 2,98 миллиарда долларов США.

https://www.youtube.com/embed/uPJCtTJZQuk
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   США Джо Байден Военная помощь Украина-США Владимир Зеленский Поддержка Украины Война России против Украины

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