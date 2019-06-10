Зеленский хочет уволить всех руководителей ОГА — пресс-секретарь Сегодня, 17:27 Цей матеріал також доступний українською пресс-служба президента Юлия Мендель пресс-служба президента

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что правительство одобрит отставку председателей всех областных государственных администраций.

Об этом заявила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

По ее словам, президент инициировал снятие глав всех облгосадминистраций, но Кабинет министров принял решение только в отношении 13 руководителей областей.

«Мы не знаем принципов избирательности правительства. Мы надеемся, что будут сняты все губернаторы», - сказала она.

Мендель проинформировала, что поиск кандидатов на должности руководителей ОГА продолжается, к этому делу привлечены несколько международных HR-компаний, а также активисты и волонтеры в регионах.

«Критерии отбора известны: порядочность, профессионализм, отсутствие коррупционных связей, желательно - чтобы у таких людей уже были идеи по их местной команде", - добавила пресс-секретарь Зеленского.

Напомним, что Кабинет министров одобрил проекты распоряжений президента об увольнении 13 председателей областных государственных администраций.