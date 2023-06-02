«Вроде бы этого повода ждали». Фурса и Сыч — о неуместности политической атаки на Кличко из-за трагедии возле закрытого укрытия в Киеве 2 июня, 16:15 NV Премиум Мэр Киева Виталий Кличко прячется в укрытии с местными жителями во время воздушной тревоги 1 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

1 июня во время российского ракетного удара по Киеву погибли две женщины и ребенок, ведь, вероятно, не смогли попасть в закрытое укрытие.

Мэр Киева Виталий Кличко говорит об «общей ответственности» за трагедию, упрекнув Офис президента. Однако незадолго до его этого заявления городского головы отреагировал и президент Владимир Зеленский. Он, намекая на боксерское прошлое Кличко, сказал: «Нам в России врагов мало, у вас, видите ли, есть и внутренние… Скажу так: может быть нокаут».

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Политический скандал, который возник из-за закрытого убежища, в эфире Radio NV обсудили главный редактор медиадома NV Виталий Сыч и инвестбанкир Сергей Фурса.

Фурса: В Киеве погибли люди, потому что они не успели дойти до убежища, потому что оно было закрыто. И это вызвало огромный политический скандал. К сожалению, политический.

И этот скандал, как по мне, выглядит не очень красивой историей, когда [происходит] атака на городского голову. Мы сейчас поговорим о степени его ответственности. Она точно есть. Но произошла эта трагедия из-за совокупности факторов.

Первый фактор — это российские обстрелы. Россияне виноваты в этом. Дальше уже сторож, который спит. В частности Кличко, потому что, возможно, мэр не доработал в том направлении, чтобы исключить [подобные трагедии]. Но много еще других людей — как по президентской вертикали, так и по вертикали местного самоуправления.

Сыч: Давайте попробуем разобраться, какой может быть ответственность мэра или киевских чиновников.