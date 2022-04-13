«Такие вещи очень болезненны». Зеленский хочет обсудить с Макроном его заявления о «братских народах» 13 апреля, 23:50 Цей матеріал також доступний українською Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Президент Украины Владимир Зеленский назвал болезненными слова французского лидера Эммануеля Макрона о том, что украинцы и россияне «братские народы».

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«По вопросу Франции. Я чесно не слышал от господина президента Французской республики это заявление. Мы не теряем ни одной детали, такие вещи для нас очень болезненны», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов во время брифинга с президентами Польши, Литвы, Латвии и Эстонии.

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Зеленский добавил, что обязательно обсудит это заявление с лидером Франции, когда будет возможность.

«Я обязательно, сделаю все возможное, чтобы сегодня обсудить с ним этот вопрос. Если не сегодня, то завтра, когда он найдет время», — добавил украинский президент.

Напомним, Макрон отказался назвал войну России против Украины геноцидом и назвал украинцев и россиян «братьями». В то же время, Макрон назвал действия России в Украине военными преступлениями, а также заявил, что «ситуация неприемлема».

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