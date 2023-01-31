Доживет ли Кабмин до весны? Кого из министров Зеленский готов уволить и связаны ли последние громкие отставки 31 января, 20:16 Эксклюзив NV Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль (Фото:ПСОПУ)

Как минимум два топ-представителя Кабмина в ближайшее время лишатся своих постов. Дальше отставок может быть и больше.

На прошлой неделе правительство Дениса Шмыгаля пережило настоящий кадровый шторм.

Во-первых, журналист Юрий Николов обнародовал соглашение Минобороны с подрядчиками по организации питания воинских частей в 2023 году. Оказалось, что стоимость продуктов, закупаемых ведомством, зачастую в несколько раз превышает цены киевских супермаркетов. Во-вторых, во время попытки получить $400 тыс. детективы НАБУ задержали замглавы Мининфраструктуры Василия Лозинского.



Видео дня

Спустя пару дней президент Владимир Зеленский отреагировал: он уволил либо одобрил отставку сразу нескольких заместителей министров из числа представителей оборонного ведомства, а также Мининфраструктуры.



Также глава государства лишил должностей руководителей пяти областных военных администраций, часть из которых ранее попадали в скандалы, а также замглавы ОП Кирилла Тимошенко, которого СМИ подловили на слишком шикарном образе жизни. В отставку отправился и один замгенпрокурора, который во время войны позволил себе провести «каникулы» за пределами Украины.



Как выяснил NV, на этом кадровая история в правительстве не закончится.



Время менять кадры



По данным собеседников редакции в правительстве и парламенте, в ближайшее время своих кресел лишатся глава Минстратегпрома Павел Рябикин, а также его коллега из Минспорта Вадим Гутцайт. Случится это на первой же парламентской сессии.



Гутцайт в ноябре возглавил Национальный олимпийский комитет и министерский портфель для него явно стал лишним. И об отставке с ним, по данным NV, заранее договорились в ОП. Само же спортведомство вполне вероятно вольют в Минкульт.



Минстратегпром тоже может исчезнуть, «растворившись» в Минцифры и Минэкономразвития. Ко всему, к Рябикину у представителей президентской фракции в ВР есть претензии.



Сразу несколько депутатов из парламентского комитета по экономразвитию на условиях анонимности сообщили редакции, что министр так и не реализовал ни одного значимого проекта в сфере оборонной промышленности, которую курировал.



А представляющая комитет «слуга народа» Роксолана Пидласа призналась, что с начала полномасштабного вторжения РФ не может вспомнить хотя бы одного примера, чтобы Рябикин присутствовал на его заседаниях.



По словам коллеги Пидласой Дмитрия Кисилевского, отвечающего в комитете за космическую отрасль, проблема не только в Рябикине, но и в самом правительстве: команда премьера не определила четкие полномочия Минстратегпрома в сфере оборонки. Речь, прежде всего, идет о том, что госконцерн Укроборонпром так и не попал под прямое управление ведомства Рябикина. Это вызывало множество конфликтов и недоразумений внутри Кабмина. Сам же министр не стал поднимать этот вопрос.



Кисилевский считает, что ведомство не нужно упразднять, — его следует перезагрузить, внятно изложив полномочия. Ведь государству нужен конкретный орган, который сможет занять лидирующую роль в формировании оборонного заказа, определять его стратегию.

«Мы должны стать государством, умеющим массово изготавливать ракеты, летящие настолько далеко, насколько нам нужно», — поясняет депутат Кисилевский.



