Зеленский – это откровенный и неприкрытый популизм – политэксперт Вчера, 19:02 1308 Цей матеріал також доступний українською новое Время Наталья Ищенко новое Время

Шоумен Владимир Зеленский, который является кандидатом в президенты Украины, использует сугубо популистские заявления.



Об этом сообщила заместитель директора Институт мировой политики Наталья Ищенко в эфире Радио НВ.

Эксперт отметила, что сейчас в Украине нет ни одного кандидата, который бы совсем отказался от популистских заявлений. По ее словам, некоторые кандидаты вообще не скрывают, что они являются откровенными популистами.

"Например, когда кандидат предлагает, чтобы ему программу написали люди – это откровенный, неприкрытый популизм", – отметила Ищенко, имея в виду Владимира Зеленского.

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Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала Зеленского кандидатом в президенты.

31 декабря в Украине стартовала избирательная кампания очередных выборов президента. С 31 декабря 2018 по 3 февраля 2019 года включительно ЦИК будет принимать документы от кандидатов в президенты. До 8 февраля включительно должна пройти регистрация кандидатов. После этого объявят окончательный и официальный список претендентов на пост главы государства.

Очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.