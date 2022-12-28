Зеленский в Раде: Энергосистему Украины нужно сделать децентрализованной

28 декабря, 17:22
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Владимир Зеленский призывает к развитию зеленой энергетики (Фото:Скриншот видео ОПУ)

Владимир Зеленский призывает к развитию зеленой энергетики (Фото:Скриншот видео ОПУ)

Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на необходимости децентрализации энергетической системы страны после ущерба, нанесенного ей террористическими атаками РФ.

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Об этом он сказал в среду, 28 декабря, в своем ежегодном послании к Верховной Раде.

«Сейчас, когда враг задался целью уничтожить нашу энергетику, мы ставим своей целью стать лидером в трансформации нашей энергетики для противодействия любым угрозам — военным, политическим, экономическим или даже климатическим. Мы должны стать — и станем — лидером в построении современной зеленой энергетики. Это позволит создать децентрализованную энергосистему, которую не разрушить ракетными ударами», — заявил глава государства.

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По его словам, ситуация, когда города зависят от нескольких больших тепло- или электростанций в нынешних условиях слишком опасна.

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«Современный город нуждается в децентрализованных источниках энергии. Только зеленая энергетика может это обеспечить. Имея лидерские позиции в такой энергетике и развивая нашу атомную генерацию, а также водную энергетику, мы будем способны обеспечить потребности Украины, а в мирное время — и Европы. Это будет историческое усиление роли Украины в Европе. Мы можем, а значит, должны стать одним из гарантов европейской энергобезопасности», — добавил Зеленский.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Верховная Рада Ракетные удары Владимир Зеленский Энергосистема Война России против Украины

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