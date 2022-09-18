Зеленский допустил возвращение Крыма дипломатическим путем 18 сентября, 05:31 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность того, что оккупированный Крым будет возвращен дипломатическим путем.

В интервью Reuters глава государства сообщил, что люди в Украине больше поддерживают возвращение полуострова дипломатическим путем.



«Нет другого шанса, просто нет выхода, надо деоккупировать территорию. Так может случиться, что Крым будет возвращаться дипломатическим путем. Безусловно, люди в Украине больше поддерживают дипломатический путь решения этого вопроса. Что за круг лиц будет обсуждать этот вопрос и когда это будет, я не могу сейчас сказать. Но, тем не менее, это мое мнение», — заявил президент.

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Зеленский подчеркнул, что Украина «сможет жить спокойно, когда вернет себе всю свою землю».

В 2014 году после Революции достоинства и бегства из страны Виктора Януковича, Россия начала оккупацию Крыма, проведя на полуострове псевдореферендум.



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