Зеленский допустил возвращение Крыма дипломатическим путем

18 сентября, 05:31
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Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность того, что оккупированный Крым будет возвращен дипломатическим путем.

В интервью Reuters глава государства сообщил, что люди в Украине больше поддерживают возвращение полуострова дипломатическим путем.

«Нет другого шанса, просто нет выхода, надо деоккупировать территорию. Так может случиться, что Крым будет возвращаться дипломатическим путем. Безусловно, люди в Украине больше поддерживают дипломатический путь решения этого вопроса. Что за круг лиц будет обсуждать этот вопрос и когда это будет, я не могу сейчас сказать. Но, тем не менее, это мое мнение», — заявил президент.

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Зеленский подчеркнул, что Украина «сможет жить спокойно, когда вернет себе всю свою землю».

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В 2014 году после Революции достоинства и бегства из страны Виктора Януковича, Россия начала оккупацию Крыма, проведя на полуострове псевдореферендум.

https://www.youtube.com/embed/ch3neI7f1Wk
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Крым Война в Украине Владимир Зеленский Война России против Украины

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