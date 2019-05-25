Зеленский должен предложить Марчуку вернуться в состав переговорной группы в Минске — Тука Сегодня, 07:03 608 Цей матеріал також доступний українською НВ Георгий Тука НВ

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука считает, что президент Украины Владимир Зеленский должен предложить Евгению Марчуку вернуться в состав переговорной группы в Минске.

«Считаю очередной ошибкой новоизбранного президента то, что он так поспешно отстранил от ведения Минских переговоров таких специалистов, как Ирина Геращенко, Евгений Марчук … С моей точки зрения, так обезглавить Минскую группу — это очень неосторожный шаг», — сказал Тука в интервью Громадському.



По мнению заместителя министра, сейчас нет других подходящих кандидатов для переговоров в Минске.

«Мне такие люди неизвестны … Там огромная куча конкретных неполитических вопросов, и после того, как из группы ушел Евгений Марчук, я не вижу, кто из новой команды будет заниматься этим вопросом. Я бы просто набрался наглости и посоветовал Владимиру Зеленскому встретиться с Евгением Кирилловичем и предложить ему вернуться в состав этой группы», — отметил Тука.

Напомним, 19 мая Марчук прекратил деятельность представителя Украины в Минском процессе.