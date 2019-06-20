Зеленский договорился с тремя украинскими олигархами о финансировании ряда проектов по всей стране Сегодня, 17:01 Цей матеріал також доступний українською Пресс-служба АП Зеленский предложил представителям бизнеса инвестировать в Украину Пресс-служба АП

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о договоренностях с украинскими олигархами Виктором Пинчуком, Ринатом Ахметовым и Игорем Коломойским об их участии в финансировании и поддержке определенных социально-экономических и гуманитарных проектов на Донбассе и по всей стране.

Об этом он сказал во время своего выступления на встрече с бизнес-сообществом в Киеве, пишет Интерфакс-Украина.

По словам главы государства, крупные бизнесмены берут на себя ответственность за решение конкретных вопросов.

«Например, господин Пинчук обеспечит уже сейчас квартирами 24 семьи наших пленных моряков, и дальше будет заниматься проблемами социальной помощи всех военнослужащих. Это наша договоренность», — пояснил он.

с Ахметовым, по словам президента, удалось договориться об отмене формулы «Роттердам+» и инвестициях в медицину, дороги и инфраструктуру на Донбассе.

«Господин Игорь Коломойский будет вкладывать очень большие деньги в инфраструктуру Донбасса, но он об этом еще не знает», — подчеркнул Зеленский.

Он также призвал представителей бизнеса вовлекаться в финансирование проекта восстановления и реинтеграции Донбасса в качестве инвесторов и меценатов.

«Я призываю вас не оставаться в стороне. Мы публично предложили направления, но ваше участие — это исключительно ваше решение и ваше дело. То же самое я недавно предложил и собственникам большого бизнеса — Ринату Ахметову, Виктору Пинчуку, Игорю Коломойскому, с другими я еще не встретился, собираюсь», — резюмировал он.

Ранее глава Администрации Зеленского и экс-адвокат Коломойского Андрей Богдан заявлял, что олигархи больше не управляют Украиной.