Эми Магуайр
Названы обвиняемые в крушении рейса МН17. Что дальше?
Джерард Роланд
США и Китай продолжают воевать
Кристина Бердинских
Как Зеленский в Париже гостевал
Дмитрий Бондар
Нервные клетки восстанавливаются. 10 популярных мифов о работе мозга
Спецтема: Погиб Дмитрий Тымчук Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины

Зеленский договорился с тремя украинскими олигархами о финансировании ряда проектов по всей стране

Сегодня, 17:01
Цей матеріал також доступний українською
Зеленский договорился с тремя украинскими олигархами о финансировании ряда проектов по всей стране - фото

Пресс-служба АП

Зеленский предложил представителям бизнеса инвестировать в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о договоренностях с украинскими олигархами Виктором Пинчуком, Ринатом Ахметовым и Игорем Коломойским об их участии в финансировании и поддержке определенных социально-экономических и гуманитарных проектов на Донбассе и по всей стране.

Об этом он сказал во время своего выступления на встрече с бизнес-сообществом в Киеве, пишет Интерфакс-Украина.

По словам главы государства, крупные бизнесмены берут на себя ответственность за решение конкретных вопросов.

«Например, господин Пинчук обеспечит уже сейчас квартирами 24 семьи наших пленных моряков, и дальше будет заниматься проблемами социальной помощи всех военнослужащих. Это наша договоренность», — пояснил он.

с Ахметовым, по словам президента, удалось договориться об отмене формулы «Роттердам+» и инвестициях в медицину, дороги и инфраструктуру на Донбассе.

«Господин Игорь Коломойский будет вкладывать очень большие деньги в инфраструктуру Донбасса, но он об этом еще не знает», — подчеркнул Зеленский.

Читайте также:

«Никаких договоренностей». Зеленский заявил, что встречался с Ахметовым

Он также призвал представителей бизнеса вовлекаться в финансирование проекта восстановления и реинтеграции Донбасса в качестве инвесторов и меценатов.

«Я призываю вас не оставаться в стороне. Мы публично предложили направления, но ваше участие — это исключительно ваше решение и ваше дело. То же самое я недавно предложил и собственникам большого бизнеса — Ринату Ахметову, Виктору Пинчуку, Игорю Коломойскому, с другими я еще не встретился, собираюсь», — резюмировал он.

Ранее глава Администрации Зеленского и экс-адвокат Коломойского Андрей Богдан заявлял, что олигархи больше не управляют Украиной.

Теги:   Донбасс Инвестиции Ринат Ахметов Виктор Пинчук Игорь Коломойский Владимир Зеленский

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№ 21)

Парламентские списки

Благодаря двум новым политсилам парламент ждет беспрецедентное в истории Украины обновление

Читать журнал

Главное

События

Сегодня, 20:02

img
Убийство журналиста Комарова: следствие отрабатывает три версии
События

Сегодня, 17:37

img
Зеленский отменил указ о школьной форме
Политика

Сегодня, 19:33

img
Под КНУ Шевченко сотни человек вышли на протест из-за возвращения Портнова в университет — видео

ТОП 3

Политика

Сегодня, 08:41

img
ЗеИтоги. Чем запомнился первый месяц президентства Владимира Зеленского
15824
Политика

Сегодня, 13:45

img
Сотрудников сократят. Зеленский создал Офис президента путем реорганизации АП — указ
14865
Политика

Вчера, 11:03

img
Медведчук заявил, что негативно относится к большинству украинцев
14530

Новости Одессы

img
Убийство девочки в Ивановке: все подробности и вопросы (фото)
img
В Одессе продавец сознался в изнасиловании 13-летней покупательницы
img
Дарью Лукьяненко похоронят завтра: в Ивановском районе объявлен день траура