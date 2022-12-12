Зеленский ответил на петицию о лишении Бойко звания Героя Украины 12 декабря, 10:16 Юрий Бойко (Фото:t.me/OppositionPlatformForLife)

В воскресенье, 11 декабря, президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о лишении главы запрещенной партии ОПЗЖ Юрия Бойко звания Героя Украины.

Ответ опубликован на сайте главы государства.

Президент заявил, что действующее законодательство предусматривает два механизма лишения награжденного государственной награды Украины:



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по закону Украины О государственных наградах Украины — лишение государственных наград может быть проведено президентом только в случае осуждения награжденного за тяжкое преступление по представлению суда в случаях, предусмотренных законом ( статья 16);

— лишение государственных наград может быть проведено президентом только в случае осуждения награжденного за тяжкое преступление по представлению суда в случаях, предусмотренных законом статья 16); по закону Украины О санкциях — лишение государственных наград Украины может быть применено как персональная санкция к физическому лицу — нерезиденту, иностранцам, лицам без гражданства, субъектам, осуществляющим террористическую деятельность.

В то же время Зеленский обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой изучить поднятый в петиции вопрос, проанализировать наличие обоснованных оснований для применения персональных ограничительных мер к Бойко и проинформировать о результатах.

Петиция касательно лишения Бойко звания Героя Украины набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч подписей.

В обращении сказано, что в условиях полномасштабной войны Украины с РФ, «в то время, когда на фронте гибнут сотни лучших сыновей каждый день», требуют лишить звания Бойко, «поскольку таким образом мы нивелируем значимость этой награды».