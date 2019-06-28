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Зеленский предоставил гражданство иностранцам, воевавшим на стороне Украины

Вчера, 12:16
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Пресс-служба АП

Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гражданства лицам, принимавшим участие в защите территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Украинские паспорта получат 14 человек. В гражданство Украины приняли: Дмитрия Белогорцева, Давида Гачечиладзе, Абдула Джалила, Тачи Джафарова, Рудольфа Егоренко, Тенгиза Занадзе, Гиорги Кахниашвили, Валерия Колота, Мераба Концелидзе, Мамуку Музашвили, Юрия Савилова, Леване Хуцишвили, Арсланбека Каримова и Юлию Толопу.

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По словам Зеленского, это лишь первые решения о предоставлении гражданства Украины лицам, которые защищали суверенитет и территориальную целостность страны. Следующие примут после поступления материалов от Миграционной службы и их рассмотрения в установленном порядке.

Ранее Верховная Рада упростила процедуру предоставления гражданства иностранным добровольцам.

Теги:   Гражданство Владимир Зеленский

Спецтема   Зеленский — новый президент

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