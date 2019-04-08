Мустафа Найем
Я тогда тоже Путин? Вы серьезно?
Иван Верстюк
Мода на милитари. Где мы теряем деньги
Богдан Данилишин
Как Украине сотрудничать с НАТО
Тимофей Милованов
Янукович или Порошенко. При ком быстрее росли зарплаты?
Спецтема: Выборы президента Украины

Зеленский больше не будет сдавать анализы - представитель штаба

Вчера, 23:17
2312
Цей матеріал також доступний українською
Зеленский больше не будет сдавать анализы - представитель штаба - фото

REUTERS/Valentyn Ogirenko

Владимир Зеленский

Кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский больше не будет сдавать анализы, сообщил представитель штаба Зеленского, передает ZIK.

Об этом представитель штаба заявил в ответ на предложение боксера Владимира Кличко пройти независимую экспертизу.

“Анализы сданы в соответствии с действующим законодательством и процедуры. Если у кого-то есть сомнения, что они какие-то не настоящие, были какие-то махинации, пожалуйста, обращайтесь в соответствующие органы - пусть они выясняют”, - сказал он.

Ранее, брат мэра Киева Владимир Кличко призвал кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко пересдать анализы и не обманывать народ.

Зеленский и Порошенко в пятницу, 5 апреля, сдавали анализы.

Оппонентам не удалось договориться о едином месте проведения этой процедуры. Порошенко днем ранее пригласил Зеленского сдать анализы в медпункте Национального спорткомплекса Олимпийский в Киеве. Однако Зеленский, который предложил провести дебаты на главной спортивной арене Украины, предпочитает клинику Евролаб. По словам спикера его штаба Дмитрия Разумкова, в ней результаты анализов будут объективными.

Зеленский и Порошенко вышли во второй тур выборов президента, набрав соответственно 30,24% и 15,95% голосов избирателей. Второй тур выборов состоится 21 апреля. 

Теги:   Президентские выборы в Украине 2019 Петр Порошенко Владимир Зеленский

Спецтема   Выборы президента Украины

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№12)

Есть ли у Пети хоть какой-то шанс догнать Вову?

У Петра Порошенко осталось две недели для того, чтобы убедить электорат: он — более удачная кандидатура на пост главы государства, чем триумфатор первого тура шоумен Владимир Зеленский.

Читать журнал онлайн

Главное

Геополитика

Вчера, 17:13

img
Климкин о попытке вернуть РФ в Совет Европы: То же самое, что выпустить преступников из тюрем
Страны

Вчера, 22:54

img
Коррупционный скандал в США: голливудская актриса признала себя виновной во взяточничестве
События

Сегодня, 07:22

img
В зоне ООС погиб украинский военный, трое ранены

ТОП 3

Политика

7 апреля, 21:47

img
Дебаты Зеленского и Порошенко: где и когда смотреть
84933
Политика

Вчера, 11:42

img
Порошенко отстранил главу Одесской ОГА Степанова
21344
Политика

Вчера, 12:01

img
Выборы-2019: Когда состоится второй тур?
18114