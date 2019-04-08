Зеленский больше не будет сдавать анализы - представитель штаба Вчера, 23:17 2312 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Valentyn Ogirenko Владимир Зеленский REUTERS/Valentyn Ogirenko

Кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский больше не будет сдавать анализы, сообщил представитель штаба Зеленского, передает ZIK.

Об этом представитель штаба заявил в ответ на предложение боксера Владимира Кличко пройти независимую экспертизу.

“Анализы сданы в соответствии с действующим законодательством и процедуры. Если у кого-то есть сомнения, что они какие-то не настоящие, были какие-то махинации, пожалуйста, обращайтесь в соответствующие органы - пусть они выясняют”, - сказал он.

Ранее, брат мэра Киева Владимир Кличко призвал кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко пересдать анализы и не обманывать народ.

Зеленский и Порошенко в пятницу, 5 апреля, сдавали анализы.

Оппонентам не удалось договориться о едином месте проведения этой процедуры. Порошенко днем ранее пригласил Зеленского сдать анализы в медпункте Национального спорткомплекса Олимпийский в Киеве. Однако Зеленский, который предложил провести дебаты на главной спортивной арене Украины, предпочитает клинику Евролаб. По словам спикера его штаба Дмитрия Разумкова, в ней результаты анализов будут объективными.

Зеленский и Порошенко вышли во второй тур выборов президента, набрав соответственно 30,24% и 15,95% голосов избирателей. Второй тур выборов состоится 21 апреля.