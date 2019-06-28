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Зеленский отметил День Конституции вместе с Шефиром и Богданом

Вчера, 17:22
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Владимир Зеленский / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский празднует День Конституции в кафе вместе с членами своей команды.

Фото празднования он опубликовал на своей странице в Facebook.

Президент Владимир Зеленский празднует День Конституции в кафе вместе с членами своей команды.

Соответствующее фото он опубликовал на своей странице в Facebook.

«Сегодня праздник! Не в костюме, среди людей, счастье», — написал президент.

На фото видно, что за столом с Зеленским сидят руководитель Офиса президента Андрей Богдан, заместители Богдана Кирилл Тимошенко и Юрий Костюк, а также помощники президента Андрей Ермак и Сергей Шефир.

Теги:   День Конституции Андрей Богдан Сергей Шефир Владимир Зеленский

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