Зеленский отметил День Конституции вместе с Шефиром и Богданом Вчера, 17:22 3740 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский / Facebook Владимир Зеленский / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский празднует День Конституции в кафе вместе с членами своей команды.

Фото празднования он опубликовал на своей странице в Facebook.

Президент Владимир Зеленский празднует День Конституции в кафе вместе с членами своей команды.

Соответствующее фото он опубликовал на своей странице в Facebook.

«Сегодня праздник! Не в костюме, среди людей, счастье», — написал президент.

На фото видно, что за столом с Зеленским сидят руководитель Офиса президента Андрей Богдан, заместители Богдана Кирилл Тимошенко и Юрий Костюк, а также помощники президента Андрей Ермак и Сергей Шефир.