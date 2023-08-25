Зеленский пообещал «законодательные решения» в отношении чиновников, которые пытаются ослабить Украину 25 августа, 21:51 Владимир Зеленский (Фото:ОП)

Президент Владимир Зеленский на следующей неделе проведет совещания по законодательным решениям в отношении чиновников, которые «пытаются ослабить» Украину. Об этом глава государства заявил в вечернем обращении в пятницу, 25 августа.

По словам Зеленского, на внутриполитических совещаниях на следующей неделе будут обсуждать решения, которые «точно обезопасят наше государство ото всех, кто пытается его ослабить и думает, к сожалению, не об Украине, хотя и занимает должности в государственной системе».



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17 августа Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 11 августа об увольнении руководителей областных ТЦК и назначении на их место боевых офицеров.

После скандала с расследованием о бывшем военкоме Одесской области Евгении Борисове, который незаконно обогатился на 188 миллионов гривен, Зеленский заявил о проверках ТЦК по всей Украине.

По словам президента, по состоянию на 11 августа было известно о 112 уголовных производствах в отношении должностных лиц военкоматов, есть 33 подозрения. Злоупотребления зафиксировали в разных областях: Донецкая, Полтавская, Винницкая, Одесская, Киевская, Львовская.