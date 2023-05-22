Подготовка к саммиту НАТО: Зеленский анонсировал новые визиты партнеров в Украину

22 мая, 18:19
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Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Yves Herman/Pool)

Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Yves Herman/Pool)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в понедельник, 22 мая, анонсировал новые визиты иностранных партнеров в Украину и рассказал о подготовке к саммиту НАТО в Вильнюсе в июле.

Глава государства записал обращение из поезда. Он сообщил, что Украина «делает все, чтобы решение на саммите для нас было таким, которое сработает», готовится к безопасностным мероприятиям в соседних странах-партнерах.

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«Мы уже начали готовить эту и ближайшие недели. Ожидаем новых встреч и переговоры, пока в большей степени — визиты в нашу страну. Будет еще оружие для наших воинов… Каждый раз больше результатов для Украины — ПВО, артиллерия, бронетехника, снаряды, тренировки — все это обязательно», — подчеркнул Зеленский.

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19−21 мая в Хиросиме проходил саммит стран G7. Президент Украины Владимир Зеленский, который прибыл туда с визитом, встретился с лидерами всех семи стран G7, главами Еврокомиссии и Евросовета, а также впервые с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентами Индонезии и Южной Кореи. Одной из ключевых тем были истребители F-16: страны начали обсуждать формирование коалиции, а президент США Джо Байден поддержал решение о совместных тренировках украинских пилотов.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   НАТО Военная помощь Владимир Зеленский Поддержка Украины Война России против Украины Саммит НАТО в Вильнюсе

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