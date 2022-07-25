Зеленский анонсировал важные визиты и переговоры на следующей неделе 25 июля, 01:22 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующая неделя будет важной — ожидаются визиты международных партнеров и переговоры.

«На этой неделе будут важны визиты наших партнеров, будут важные переговоры, а самое главное — будет дальнейшее продвижение украинских позиций. На фронте, в дипломатии и в экономике», — заявил президент.

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Ранее Владимир Зеленский напомнил, что на следующей неделе в Украине будет впервые отмечаться День украинской государственности. Праздник будут отмечать в день крещения Киевской Руси — 28 июля.

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