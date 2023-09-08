Зеленский после совещания анонсировал «важный оборонный пакет» для защитников Украины 8 сентября, 19:57 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Remo Casilli)

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 8 сентября, анонсировал важный оборонный пакет для защитников Украины.

В вечернем обращении глава государства рассказал, что провел «важное подготовительное совещание» в отношении международного мероприятия, которое состоится в сентябре.

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«Детали — чуть позже. Готовим для наших воинов важный оборонный пакет», — сказал Зеленский.

Ранее посол Албании в ООН говорил, что президент Украины в сентябре может лично прибыть в Нью-Йорк, где проходит 78-я сессия Генассамблеи ООН.

До этого издание Politico со ссылкой на анонимного чиновника сообщало, что мировые лидеры могут провести переговоры по миру в Украине во время Генеральной ассамблеи ООН или саммита G20 в Индии, поскольку оба события состоятся в сентябре. Саммит G20 пройдет в Нью-Дели уже на выходных 9−10 сентября.

