Зеленский — об итогах визитов в Финляндию и Нидерланды: Мощное усиление оружием на земле, в воздухе и на море 5 мая, 21:22 Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на военной базе в Сустерберге 4 мая 2023 года (Фото:REUTERS/Yves Herman/Pool)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в пятницу, 5 мая, подвел итоги своих визитов в Финляндию и Нидерланды.

«Рад сказать, что по итогу встреч в Хельсинки и в Гааге мы имеем мощное усиление для наших воинов оружием — на земле, в воздухе и на море. Я благодарен партнерам! Это существенное усиление. Имеем больше прогресса в отношении НАТО и Евросоюза. Больше прогресса в ответственности России за агрессию против нашего государства», — рассказал глава государства.



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Зеленский добавил, что в пятницу встретился с главой МИД Бахрейна, который прибыл в Украину впервые в истории двусторонних отношений. Также он принял участие в саммите к годовщине открытия благотворительной платформы United24, провел встречу с делегацией Конгресса США и представителями Венецианской комиссии.

3 мая Владимир Зеленский посетил с визитом Финляндию, 4 мая — Нидерланды. Он в том числе встретился с руководством стран и представителями Международного уголовного суда, принял участие в саммите Украина — Северная Европа и выступил в парламенте Нидерландов.